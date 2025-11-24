SV Veldhausen 07 feiert deutlichen 5:0-Heimsieg gegen Olympia Laxten

Der SV Veldhausen 07 hat am 17. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems III ein starkes Zeichen gesetzt und sein letztes Heimspiel des Jahres mit einem beeindruckenden 5:0-Erfolg gegen den SV Olympia Laxten abgeschlossen. Nach einer zunächst etwas holprigen Anfangsphase steigerte sich die Mannschaft von Trainer Timo Schumann und brachte sich noch vor der Halbzeit durch einen Doppelpack auf die Siegerstraße.

Schlüsselmomente kurz vor der Halbzeit

Nur eine Minute später erhöhte Hendrik Egbers eiskalt auf 2:0. Dieser Doppelschlag kurz vor der Pause gab dem SV Veldhausen nicht nur die nötige Sicherheit, sondern auch Rückenwind für den zweiten Durchgang.

Beide Teams brauchten einige Minuten, um ihren Rhythmus zu finden. Die Gastgeber hatten zunächst mit kleineren Ungenauigkeiten im Spielaufbau zu kämpfen, fanden dann aber immer besser ins Spiel. In der 43. Minute platzte der Knoten: Henk Legtenborg traf zum wichtigen 1:0.

Starker Wiederbeginn – Veldhausen übernimmt komplett das Kommando

Nach dem Seitenwechsel blieb das Heimteam entschlossen am Drücker. Bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff legte erneut Egbers sein zweites Tor des Tages nach und stellte auf 3:0 (48‘). Veldhausen kontrollierte das Spielgeschehen nun klar, erspielte sich zahlreiche Chancen und zeigte vor allem im Umschaltspiel eine deutliche Steigerung.

In der Schlussphase belohnte sich die Offensive schließlich ein weiteres Mal: Egbers schnürte in der 85. Minute sogar einen Dreierpack und schraubte das Ergebnis auf 4:0. Nur eine Minute später setzte der eingewechselte Lukas Bouws mit dem 5:0 den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Halbzeit (86‘).

Ein Sieg mit Wirkung – Blick auf die Tabelle

Mit dem klaren Heimerfolg verbessert der SV Veldhausen seine Tabellenposition und setzt aber ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

Aktuell steht der Aufsteiger mit 17 Punkten aus 16 Spielen auf Rang elf – punktgleich mit Bad Bentheim und Salzbergen, die ebenfalls 17 Zähler auf dem Konto haben, am Wochenende gegeneinander gespielt hätten, aufgrund des Wetters nicht zum Einsatz kamen und somit ein Spiel weniger als Veldhausen absolviert haben.

Der SV Olympia Laxten hingegen bleibt nach der Niederlage bei 19 Punkten und steht weiterhin auf Platz 10 – die Luft wird also dünner.

Tabellenauszug:

10. SV Olympia Laxten – 17 Spiele, 19 Punkte

11. SV Veldhausen 07 – 16 Spiele, 17 Punkte

12. SV Bad Bentheim – 15 Spiele, 17 Punkte

13. SV Alemannia Salzbergen – 15 Spiele, 17 Punkte

14. SV Sparta Werlte – 16 Spiele, 12 Punkte

15. SV Borussia Neuenhaus – 16 Spiele, 11 Punkte

16. VfL Emslage – 15 Spiele, 7 Punkte

Mit diesem deutlichen 5:0-Erfolg sendet Veldhausen ein klares Signal: Die Mannschaft lebt, zeigt Moral und nimmt den Kampf um den Klassenerhalt an. Ein optimaler Abschluss des Heimspieljahres – und ein Ergebnis, das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gibt.