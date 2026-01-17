Arlind Gashi ist nicht mehr Trainer in Veert. – Foto: Spielerprofil

SV Veert trennt sich von Arlind Gashi Der SV Veert hat Trainer Arlind Gashi entlassen, der bislang die erste Mannschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern gecoacht hat. Was steckt dahinter? Verlinkte Inhalte Kreisliga A Kleve/GE SV Veert Lüttingen Arlind Gashi

Paukenschlag am Hülspaßweg: In dieser Woche hat sich der SV Veert von seinem Spielertrainer Arlind Gashi getrennt. Das Team, das in der Kreisliga A Kleve/Geldern den vorletzten Tabellenplatz belegt, steht somit erst einmal ohne Coach da. Was steckt dahinter?

Hoffnung auf neuen Impuls Der Sportliche Leiter Marvin Brünken erklärt den Grund so: „Wir haben uns als Vorstand zu diesem Schritt entschieden, um der Mannschaft nochmals einen neuen Impuls zu geben, sie aber auch in die Pflicht zu nehmen." Menschlich tue ihm diese Entscheidung sehr weh, denn schließlich war es auch Brünkens Wunsch gewesen, nach dem Aufstieg aus der B-Liga mit Arlind Gashi als hauptverantwortlichem Trainer das Projekt Kreisliga A anzugehen. „Wir sind beide emotionale Menschen und wollten gemeinsam diesen Weg gehen", so Brünken. Doch am Ende ist Fußball ein ergebnisorientierter Sport. Lediglich 14 Punkte auf dem Konto und fünf Zähler Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz seien aber keine Option gewesen, einfach so weiterzumachen. „Wir haben mit dem Vorstand Anfang Januar lange zusammengesessen und die Situation analysiert. Und am Ende ist dann die Position des Trainers das schwächste Glied in der Kette. Im Sinne des Vereins wollen wir mit einem Wechsel nun versuchen, den Bock umzuwerfen", so Brünken. Nachfolger steht noch aus Zudem soll ein Wechsel auf der Trainerbank vielleicht auch noch mal für eine andere Ansprache und einen anderen Blick auf die Dinge sorgen, um die Mannschaft wieder an ihre Leistungsstärke zurückführen.