SV Veert trennt sich von Arlind Gashi

Paukenschlag am Hülspaßweg: In dieser Woche hat sich der SV Veert von seinem Spielertrainer Arlind Gashi getrennt. Das Team, das in der Kreisliga A Kleve/Geldern den vorletzten Tabellenplatz belegt, steht somit erst einmal ohne Coach da. Was steckt dahinter?
Der Sportliche Leiter Marvin Brünken erklärt den Grund so: „Wir haben uns als Vorstand zu diesem Schritt entschieden, um der Mannschaft nochmals einen neuen Impuls zu geben, sie aber auch in die Pflicht zu nehmen.“ Menschlich tue ihm diese Entscheidung sehr weh, denn schließlich war es auch Brünkens Wunsch gewesen, nach dem Aufstieg aus der B-Liga mit Arlind Gashi als hauptverantwortlichem Trainer das Projekt Kreisliga A anzugehen.
„Wir sind beide emotionale Menschen und wollten gemeinsam diesen Weg gehen“, so Brünken. Doch am Ende ist Fußball ein ergebnisorientierter Sport. Lediglich 14 Punkte auf dem Konto und fünf Zähler Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz seien aber keine Option gewesen, einfach so weiterzumachen. „Wir haben mit dem Vorstand Anfang Januar lange zusammengesessen und die Situation analysiert. Und am Ende ist dann die Position des Trainers das schwächste Glied in der Kette. Im Sinne des Vereins wollen wir mit einem Wechsel nun versuchen, den Bock umzuwerfen“, so Brünken.
Zudem soll ein Wechsel auf der Trainerbank vielleicht auch noch mal für eine andere Ansprache und einen anderen Blick auf die Dinge sorgen, um die Mannschaft wieder an ihre Leistungsstärke zurückführen.
Allerdings steht ein Nachfolger für Arlind Gashi noch nicht fest. „Da sind wir noch auf der Suche. Und wir wissen natürlich auch um die Schwere dieser Aufgabe, da der Zeitpunkt alles andere als glücklich ist. Aber nochmals: Wir stehen in der Verantwortung für die Mannschaft und den Verein und wollten nicht tatenlos bleiben“, sagt Brünken.
Wichtig sei ihm auch, Arlind Gashi nicht die Alleinschuld am bisherigen Abschneiden der Mannschaft und dem aktuellen Tabellenstand zuzuweisen. „Es soll sich nicht nach einer Ausrede anhören aber solch ein Verletzungspech, schon in der Vorbereitung und auch danach, habe ich so noch nicht erlebt“, sagt der Sportliche Leiter.
Die gerade begonnene Vorbereitung auf die restlichen 14 Meisterschaftspartien wird vereinsintern organisiert, bis ein neuer Trainer feststeht. „Unser Ziel als Aufsteiger war und ist noch immer der Klassenerhalt. Die im vergangenen Jahr an der einen oder anderen Stelle liegengelassenen Punkte müssen wir nun in diesem Jahr einfahren. Vorstand und Mannschaft werden alles dafür tun, dieses Ziel auch zu realisieren“, sagt Brünken
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: