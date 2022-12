SV Veert steht in der Abstiegszone Kreisliga A: 1:3 gegen SG Kessel/Ho.-Ha. ist die fünfte Niederlage in Folge.

Die Talfahrt des SV Veert dauert an – nach der fünften Niederlage in Folge muss die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz überwintern. Union Wetten verschafft sich mit einem Auswärtssieg in Grieth etwas Luft.



SV Veert – SG Kessel/Ho.-Ha. 1:3 (0:1). Felix Jürgens brachte die Gäste nach 30 Minuten in Führung. In einer ansonsten ausgeglichenen Partie sorgte Peter Bodden mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung (68., 79.). Den Ehrentreffer des SV Veert, der jetzt auf Platz 14 die Abstiegszone anführt, erzielte Janis Koschitzki (87.). „Wir waren das effizientere Team“, sagte Gästetrainer Thomas von Kuczkowski.



SV Grieth – Union Wetten 0:1 (0:0). Union Wetten hat sich auf der Griether Asche Luft im Abstegskampf verschafft. Mit dem Auswärtssieg verbesserte sich die Mannschaft auf Platz 13, der am Saisonende die Rettung bedeutet. Das Tor des Tages erzielte der eingewechselte Thomas Plönes in der 77. Minute. Zuvor war den Gastgebern ein Tor aberkannt worden. „Der Treffer hätte eigentlich zählen müssen. Doch in unserer schwierigen Situation haben wir dieses Geschenk gerne angenommen“, sagte Wettens Spielertrainer Christian Offermanns nach der Partie.

SV Walbeck – SV Herongen 1:1 (1:0). „Natürlich bin ich am Ende mit dem Punkt unzufrieden. Auf der anderen Seite haben wir es einfach versäumt, den Deckel auf die Partie zu machen und dürfen uns auch nicht wundern, wenn noch der Ausgleich fällt“, sagte Walbecks Trainer André Birker. Marc Giesen brachte die Gastgeber nach 24 Minuten in Führung. Der Abstiegskandidat aus Herongen bejubelte in der 85. Minute den Ausgleich durch Pascal Bially.



TSV Weeze II – SGE Bedburg-Hau II 1:2 (0:2). Die Gäste aus Hasselt gingen bereits nach vier Minuten durch Stefan Klümpen in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel traf Dennis Schouten zum 0:2 (42.). Die Gastgeber belohnten sich für eine engagierte Leistung nach 48 Minuten, als Robin Stumpf einen Elfmeter verwandelte. In der 70. Minute sah Weezes Marvin Bause eine zumindest fragwürdige Rote Karte. „Ein Kompliment an meine Mannschaft, ich habe heute keinen großen Unterschied erkennen können“, sagte Weezes Interimstrainer Tim Dünte. „Wir hatten genug Chancen, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Wir waren aber nicht effizient genug“, so Bernard Alijaj, Spielertrainer der SGE.



BV Sturm Wissel – Grün-Weiß Vernum 0:4 (0:3). In einer recht einseitigen Partie setzten sich die Gäste am Ende souverän durch. Tim Hegmans (15.), Johannes Terhorst per Foulelfmeter (18.) und Philipp Stutzinger (36.) sorgten schon zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Den Endstand besorgte Justin Regenhardt in Minute 61. „Wir sind voll konzentriert in die Partie gegangen und haben uns am Ende auch in der Höhe verdient durchgesetzt“, sagte Vernums Co-Trainer Simon Eckl nach der Partie.



TSV Nieukerk – Arminia Kapellen 3:2 (2:1). In einer umkämpften Partie setzten sich die Gastgeber am Ende durch. Erdi Ezer brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Freistoß in Führung (24.). Die Arminia überzeugte kämpferisch und glich in der 29. Minute durch Florian Aengstenheister aus, ehe Dominik Idel das 2:1 für den Gastgeber erzielte (39.). Für die Vorentscheidung sorgte Niklas Harnischmacher in Minute 63. Joe Kovac gelang nur noch der Anschlusstreffer. „Das war ein versöhnlicher Jahresabschluss“, so Nieukerks Trainer Wilfried Steeger.



SF Broekhuysen II – SV Nütterden 1:4 (1:4). Daniel Fuchs mit einem Hattrick (4., 22., 36.) und Jouri Been (30.) trafen für die Gäste. Auch der Ehrentreffen von Jannis Schmitz (34.) fiel noch vor der Pause.