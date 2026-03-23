SV Varenrode II feiert souveränen Heimsieg

– Foto: Messingen

Die Zweitvertretung von Schwarz-Weiß Varenrode hat sich mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen die SG Bramsche/Messingen II durchgesetzt. Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm die Partie im zweiten Durchgang deutlich an Fahrt auf.

Den Dosenöffner besorgte Jannes Felix in der 54. Minute, der zur Führung für die Hausherren traf. In der Folge blieb Varenrode die aktivere Mannschaft und legte in der 79. Minute durch den eingewechselten Leon Thelink nach.

Den Schlusspunkt setzte Philipp Spieker in der Nachspielzeit (90.+5), der mit seinem vierten Saisontreffer den verdienten Heimsieg endgültig besiegelte. Insgesamt zeigte Varenrode II eine kontrollierte Leistung und ließ defensiv kaum etwas zu.

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