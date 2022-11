– Foto: Kevin Flatau

SV Unterweissach wacht zu spät auf In der Fußball-Bezirksliga verliert der SVU zu Hause gegen den SSV Steinach-Reichenbach mit 1:2. Auch Kleinaspach und Steinbach unterliegen.

Gegen die Titelanwärter aus Waiblingen und Schornbach hatten der SV Steinbach und die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach in der Fußball-Bezirksliga keine Siegchance. Spitzenreiter FSV Waiblingen holte sich mit einem 3:1 in Steinbach die Punkte, der TSV Schornbach besiegte mit demselben Ergebnis die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach. Auch der SV Unterweissach kam nicht ungeschoren davon. Auf eigenem Platz setzte es gegen den SSV Steinach-Reichenbach eine knappe 1:2-Niederlage.

Die Gäste aus Kleinaspach schnupperten nur kurz an der Überraschung, denn schon nach fünf Minuten brachte Thilo Hesser die Spvgg in Front. Aber nur vier Zeigerumdrehungen später erzielte der Schornbacher Timo Morawietz den 1:1-Ausgleich. Dabei blieb es bis zur Pause. Aus der kamen die Hausherren entschlossener aufs Spielfeld. Schon sechs Minuten nach Wiederanstoß brachte Niklas Müller die Gastgeber mit 2:1 in Front. Zehn Minuten später sorgte Kevin Mezger für das 3:1 von Schornbach. Jetzt leisteten sich die Gastgeber keine Fehler mehr und brachten den Vorsprung sicher über die Zeit. Während Schornbach weiter im Titelkampf dran bleibt, müssen sich die Kleinaspacher weiterhin mit dem Kampf um den Ligaverbleib auseinandersetzen.

Der Spitzenreiter aus Waiblingen musste schwer um die drei Punkte kämpfen. Die Steinbacher boten dem Favoriten lange Zeit die Stirn. Zwar gingen die Gäste schon nach 13 Minuten mit einem Treffer von Carmine Pescione in Führung, doch die Gastgeber fighteten um jeden Meter Boden und jubelten in der 39. Minute über den Ausgleich von Arbenit Kryeziu. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Schon zwei Minuten nach dem Wechsel brachte Hamdan Yasir die Waiblnger erneut in Front. Steinbach ließ zunächst keinen weiteren Treffer zu und mühte sich um den Ausgleich. Der fiel aber nicht. Mit dem 3:1 durch Tom Lachenmaier in der 82. Minute war die Partie endgültig entschieden.

„Das war eine unterirdische erste Hälfte von uns. Wir lagen zurecht zur Pause mit 0:2 zurück“, ärgerte sich Ralf Noack über seine Mannschaft. Der SVU-Sportvorstand sah jedoch im zweiten Abschnitt „ein Spiel auf ein Tor“, aber die vorhandenen Torchancen wurde teils kläglich vergeben. Die Gäste gingen nach 13 Minuten durch einen Treffer von Rafael Czapiewski in Führung. Nur drei Zeigerumdrehungen später erhöhte Raphael Schreiner auf 2:0. Die Hausherren waren geschockt und gingen mit diesem Rückstand in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber entschlossener. In der 78. Minute zog SSV-Spieler Tim Draeger vor dem Strafraum die Notbremse. Draeger bekam dafür die Rote Karte und Andreas Grimmer hämmerte den Freistoß zum 1:2-Anschluss ins Tor der Gäste. Aber mit viel Glück und Geschick verteidigte der SSV Steinach-Reichenbach den knappen Vorsprung.