– Foto: Kevin Flatau

SV Unterweissach stürzt TSV Schornbach vom Thron In der Fußball-Bezirksliga gewinnt auch der SV Steinbach. Im Kellerduell gibt es ein 2:1 gegen den SC Korb.

Unterweissach hat in der Fußball-Bezirksliga für eine große Überraschung gesorgt. Mit dem 2:1 gegen Schornbach landete das Tälesteam den zweiten Saisonsieg und stürzte die Gäste vom Thron. Auch Steinbach holte wichtige Punkte. Das 2:1 im Kellerduell gegen Korb war sogar der erste Dreier in dieser Runde. Derweil musste sich Schlusslicht Kleinaspach/Allmersbach im Neulingsduell in Rudersberg mit 2:6 geschlagen geben.

Die Einheimischen feierten ihren ersten Saisonsieg. „Am Ende war es verdient für uns, denn in der zweiten Hälfte haben wir die Partie klar dominiert“, lautet das Fazit von Philipp Heller. Der SVS-Trainer, der das Team zusammen mit Talha Ünal betreut, war allerdings mit der Leistung seiner Schützlinge im ersten Durchgang nicht ganz einverstanden. „Da befand sich das Spiel auf mittelmäßigem Niveau“, urteilt Heller. Besserung war in der zweiten Spielhälfte angesagt, obwohl die Steinbacher zunächst einem Rückstand hinterherlaufen mussten. In der 72. Minute führte eine Unachtsamkeit in der SVS-Abwehr zum 1:0 für Korb durch Marcel Bisswang. „Meine Mannschaft hat aber eine tolle Moral gezeigt“, lobte Heller den Endspurt seiner Kicker. In der 79. Minute verwandelte Arbenit Kryeziu einen Handelfmeter zum 1:1. Die Hausherren blieben dran und nur drei Minuten später köpfte Kryeziu nach guter Vorarbeit von Talha Ünal und Rene Sailer zum umjubelten 2:1-Siegtreffer ein.

„Wir haben kämpferisch dagegengehalten und uns für eine starke Leistung belohnt“, freute sich SVU-Sportvorstand Ralf Noack. Schon nach zehn Minuten hatte Simon Lindemann die Hausherren nach dem Pass von Jonas Knorth in Führung gebracht. Beim 1:0 blieb es bis zur Pause. In der 54. Minute schlug Lindemann abermals zu. Dieses Mal kam das Zuspiel von Denis Krug. Lediglich 120 Sekunden später sorgten die Gäste wieder für Spannung. Timo Morawietz verkürzte auf 1:2. Die aufmerksame SVU-Defensive hielt Schornbachs Druck fortan aber stand. Zudem hatte auch Unterweissach noch gute Chancen, die Lindemann, Tim Kaltenthaler und Krug aber allesamt versiebten. Letztlich war es ein nicht unverdienter SVU-Sieg.