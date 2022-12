– Foto: Kevin Flatau

SV Unterweissach rutscht immer tiefer in den Schlamassel Der Fußball-Bezirksligist aus dem Täle verliert gegen Fellbach, während Kleinaspach und Steinbach im Abstiegskampf zu Siegen kommen.

Während die Fußballer der Spvgg Kleinaspach/Allmersbach gegen Winterbach und der SV Steinbach gegen Weinstadt knappe Heimerfolge mit späten Siegtoren feierten, gab der SV Unterweissach gegen den SV Fellbach II noch eine 3:2-Führung aus der Hand. Alle drei Bezirksliga-Vertreter aus unserer Region überwintern jetzt auf einem Abstiegsplatz. Als Spitzenreiter geht der FSV Waiblingen nach einem 3:3 beim Zweiten Schornbach in die Winterpause.

Großer Jubel herrschte beim Aufsteiger nach einem erfolgreichen Jahresabschluss. Dank des 3:2-Heimsiegs hat Kleinaspach mit nunmehr 13 Punkten den Anschluss ans hintere Mittelfeld geschafft. Allerdings sah es gegen die Gäste aus dem Remstal zunächst nicht so gut aus. Zwar brachte Steven Schöffler die Gastgeber schon nach 13 Minuten in Führung, doch nach einer halben Stunde sorgte Marius Kalafatis für den Ausgleich. Es kam aber noch besser für die Gäste, denn vier Minuten vor der Pause brachte Kilian Müller den VfL in Führung. Jetzt waren die Hausherren wieder unter Zugzwang. In der 64. Minute hatten die Gastgeber wieder Grund zum Jubeln, denn Patrick Ebinger erzielte das 2:2. Kleinaspach war wieder auf Kurs und wollte sich mit einer Punkteteilung nicht zufrieden geben. In der vierten Minute der Nachspielzeit glückte dem eingewechselten Jan Celik dann tatsächlich noch der frenetisch gefeierte 3:2-Siegtreffer.

Steinbach gab im Abstiegskampf ein Lebenszeichen von sich. Nach dem 2:9-Debakel bei Steinach-Reichenbach trauten nicht viele dem SVS gegen den starken Neuling aus Weinstadt einen Erfolg zu. Zunächst sah es auch nicht unbedingt nach einem erfolgreichen Jahresabschluss für Steinbach aus, denn schon nach zwei Minuten zappelte das Leder im Netz der Gastgeber. Oliver Ehni hatte für die Gäste getroffen. 20 Minuten später waren die Hausherren aber wieder im Spiel. Spielertrainer Talha Ünal höchstpersönlich sorgte für den Ausgleichstreffer. Dabei blieb es bis zur Pause. „Das war eine ausgeglichene erste Hälfte“, sagte Talha Ünal nach dem Abpfiff. Im zweiten Durchgang habe sich ein offener Schlagabtausch entwickelt. „Da hatten beide Mannschaften tollte Chancen, aber wir hatten das bessere Ende nicht unverdient auf unserer Seite.“ Ünal meinte damit den 2:1-Siegtreffer des SVS von Jens Wörner acht Minuten vor dem Ende. Mit elf Punkten machten die Steinbacher nun einen Platz in der Tabelle gut. Mit elf Zählern hat das Team des Trainerduos Philipp Heller und Talha Ünal den Kontakt zum hinteren Mittelfeld hergestellt.