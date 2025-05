SV Unterweissach krönt sich zum Meister, FC Honhardt in Torlaune

SpVgg Satteldorf II – SpVgg Gammesfeld 1:1

Leon Vogel brachte die Hausherren in der 24. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Aaron Weber in der 70. Minute der Ausgleich für Gammesfeld – am Ende eine gerechte Punkteteilung.

TSV Schrozberg – SGM Altenmünster VfR/ESV 1:5

Die Gäste überrollten Schrozberg förmlich: Lukas Hörner (10.), Cengiz Korkmaz (23., 58.), Görkem Aladag (26.) und Berkant Kirmizier (56.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Aaron Himmelein konnte in der 80. Minute nur noch den Ehrentreffer für den TSV erzielen.

TV Rot am See – FC Billingsbach 1:2

Vor 110 Zuschauern erzielte Manuel Kappes die Führung für die Gäste (36.), Flavio Vogel legte kurz vor der Pause nach (45.). Jan Wagner brachte Rot am See in der 84. Minute noch einmal heran, doch der Ausgleich blieb aus.

FC Honhardt – FC Langenburg 7:1

Ein Torfestival der Gastgeber: Fabian Rau traf dreifach (21./Handelfmeter, 69., 80.), Andreas Fuchs (44.), Laurin Zwerger (50.), Nico Gleß (85.) und Jakob Bach (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Langenburg gelang durch Jannik Weber (45.) nur der zwischenzeitliche Anschluss.

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – TSG Kirchberg/Jagst 2:0

Markus Wilhelm war der Matchwinner für die SpVgg: Mit seinen Treffern in der 22. und 44. Minute entschied er die Partie bereits vor der Pause zugunsten der Gastgeber.

SV Brettheim – TSV Dünsbach 1:0

Ein hart umkämpftes Spiel, in dem Fabian Caro in der 43. Minute das einzige Tor des Tages erzielte. Brettheim verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz und sicherte sich die drei Punkte.

SGM Kreßberg – SSV Stimpfach 4:0

Die SGM Kreßberg ließ nichts anbrennen: Sven Herderich (16.) und Elia Krieger (18., 71.) sorgten für klare Verhältnisse. Alexander Schmieg setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum deutlicher 4:0-Erfolg.