SV Unterweissach II hofft auf einen Sprung in obere Hälfte Heimspiel steht in der Kreisliga B3 an.

Kreisliga B3: Mit einem Heimsieg gegen den TSV Strümpfelbach II kann die zweite Garnitur des SV Unterweissach zum Abschluss der Vorrunde einen Sprung in die obere Tabellenhälfte unternehmen. Das Schlusslicht aus Althütte ist gegen die SG Weinstadt II nur Außenseiter.

Morgen, 16:00 Uhr TSV Althütte TSV Althütte II SG Weinstadt SG Weinstadt II 16:00