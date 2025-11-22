Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Jens Körner
SV Unterweissach gewinnt Derby, Michelfeld mit 7:2, ein Spielabbruch
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags
Ein abwechslungsreicher 14. Spieltag in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Der Spitzenreiter SV Allmersbach verliert das Derby gegen den formstarken Aufsteiger SV Unterweissach knapp, während der TSV Michelfeld 1954 ein Offensivfeuerwerk zündet. In Obersontheim fällt die Entscheidung erst tief in der Nachspielzeit, Schwaikheim setzt sich im Nachbarschaftsduell durch – und manche Partie liefert Wendungen bis zum letzten Angriff. Zudem gibt einen Spielabbruch und eine Spielabsage.
Alexander Bretzler entschied die umkämpften Begegnung auf rutschigem Boden mit seinem Treffer in der 44. Minute. In einer intensiven Schlussphase schwächte sich Allmersbach mit Gelb-Rot gegen Felix Geck (90., Meckern) und verpasste den Ausgleich.
Nach der Gästeführung durch Thomas Kreidl (52.) glich Thomas Wagner per Foulelfmeter (59.) aus, ehe Luca Krieger (77.) und Marco Däschner (78.) für Kreßberg nachlegten. Obersontheim stemmte sich zurück: Wagner verkürzte (84.), Julian Feil rettete in der Nachspielzeit (90.+4) den Punkt.
Niklas Funk eröffnete (9.), Rudersberg antwortete durch Fabian Keinath per Foulelfmeter (36.), doch Robin Wagner (41.) sowie Alexander Overcenko (47./53.) und Noah Kerscher (56.) zogen davon. Overcenko legte erneut nach (58.), Paul Conradi verkürzte (64.), ehe Justin Görmann (85.) den klaren Heimsieg besiegelte.
Urbach startete mit Toren von Tobia Portolano (5.) und Hannes Wahl (32.), doch Lionello Zaino brachte Nellmersbach zurück (40./50.) und drehte die Partie spät (89.). Jakob Veil traf in der Nachspielzeit (90.+4) zum Ausgleich.