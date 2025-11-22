 2025-11-18T09:22:12.436Z

SV Unterweissach gewinnt Derby, Michelfeld mit 7:2, ein Spielabbruch

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Ein abwechslungsreicher 14. Spieltag in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Der Spitzenreiter SV Allmersbach verliert das Derby gegen den formstarken Aufsteiger SV Unterweissach knapp, während der TSV Michelfeld 1954 ein Offensivfeuerwerk zündet. In Obersontheim fällt die Entscheidung erst tief in der Nachspielzeit, Schwaikheim setzt sich im Nachbarschaftsduell durch – und manche Partie liefert Wendungen bis zum letzten Angriff. Zudem gibt einen Spielabbruch und eine Spielabsage.

Heute, 14:30 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
0
1

Alexander Bretzler entschied die umkämpften Begegnung auf rutschigem Boden mit seinem Treffer in der 44. Minute. In einer intensiven Schlussphase schwächte sich Allmersbach mit Gelb-Rot gegen Felix Geck (90., Meckern) und verpasste den Ausgleich.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
3
3
Abpfiff

Nach der Gästeführung durch Thomas Kreidl (52.) glich Thomas Wagner per Foulelfmeter (59.) aus, ehe Luca Krieger (77.) und Marco Däschner (78.) für Kreßberg nachlegten. Obersontheim stemmte sich zurück: Wagner verkürzte (84.), Julian Feil rettete in der Nachspielzeit (90.+4) den Punkt.

Heute, 14:30 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
2
1
Abpfiff

Janik Pfeiffer stellte früh auf 1:0 (1.), Oliver Bach egalisierte für Schmiden (17.). Pfeiffer blieb der Mann des Tages und traf nach der Pause zum 2:1 (63.).

Heute, 14:30 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
7
2
Abpfiff

Niklas Funk eröffnete (9.), Rudersberg antwortete durch Fabian Keinath per Foulelfmeter (36.), doch Robin Wagner (41.) sowie Alexander Overcenko (47./53.) und Noah Kerscher (56.) zogen davon. Overcenko legte erneut nach (58.), Paul Conradi verkürzte (64.), ehe Justin Görmann (85.) den klaren Heimsieg besiegelte.

Heute, 14:45 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
3
3
Abpfiff

Urbach startete mit Toren von Tobia Portolano (5.) und Hannes Wahl (32.), doch Lionello Zaino brachte Nellmersbach zurück (40./50.) und drehte die Partie spät (89.). Jakob Veil traf in der Nachspielzeit (90.+4) zum Ausgleich.

Heute, 15:30 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
Abgebrochen

Die Partie bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach wurde nach rund 22 Minuten abgebrochen. Der Polyrasen wurde zunehmen rutschig, was den Unparteiischen zu einem Abbruch zwang.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
2
1
Abpfiff

Pascal Conti schnürte den Doppelpack (17./55.) und legte den Grundstein für den Heimsieg. Tim Draeger verkürzte prompt (57.), doch Schwaikheim brachte den Vorsprung über die Zeit.

Heute, 16:30 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

22.11.2025, 20:00 Uhr
Timo Babic