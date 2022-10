– Foto: Andrea Wahl

SV Unterweissach fordert den Spitzenreiter heraus Der SVU erwartet in der Fußball-Bezirksliga den TSV Schornbach. Steinbach peilt im Kellerduell zu Hause gegen Korb den ersten Saisonsieg an.

Nach dem ersten Saisonsieg würde Unterweissach in der Fußball-Bezirksliga am liebsten sofort nachlegen. Das wird aber denkbar schwer, denn mit Schornbach gibt der Spitzenreiter die Visitenkarte im Täle ab. Schlusslicht Kleinaspach/Allmersbach fährt zur Partie zweier Aufsteiger nach Rudersberg, der Gegner ist deutlich besser gestartet. Im Kellerduell auf eigenem Platz hofft der Drittletzte Steinbach, dass der Knoten gegen den Vorletzten aus Korb endlich platzt und der erste Dreier in dieser Runde herausspringt. In Steinbach geht es am Sonntag um 15.30 Uhr los und in Schwaikheim um 16 Uhr, sonst überall um 15 Uhr.

Morgen, 16:00 Uhr TSV Schwaikheim Schwaikheim SV Fellbach SV Fellbach II 16:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr TSV Nellmersbach Nellmersbach SG Weinstadt SG Weinstadt 15:00 PUSH

Morgen, 15:30 Uhr SV Steinbach SV Steinbach SC Korb SC Korb 15:30 PUSH

Steinbach hatte Landesliga-Absteiger Schwaikheim am Rande der Niederlage, verlor am Ende aber doch noch selbst mit 2:3. Mit mageren zwei Punkten ist der SVS derzeit Drittletzter. „Das war eine sehr bittere und ärgerliche Niederlage. Wir haben 2:1 geführt und viele Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu entscheiden, aber leider ohne Erfolg“, trauert Talha Ünal den verlorenen Punkten und vergebenen Torchancen nach. Der Steinbacher Spielertrainer, der zusammen mit Philipp Heller das Team managt, berichtet von einem „lächerlichen Elfmeter zum Ausgleich“ vier Minuten vor dem offiziellen Ende und dem Siegtreffer der Schwaikheimer in der Nachspielzeit. Daher verlangt er von seinen Mitstreitern: „Wir müssen einfach 90 Minuten konzentriert sein und bis zum Abpfiff Gas geben.“ Gegen die ebenfalls noch sieglosen Gäste aus Korb kommt für Ünal „nichts anderes infrage als die drei Punkte“. Verletzt sind bei den Gastgebern Taner Bakir, Luca Squillacioti und Nils Bothe. Der SC Korb steht im Klassement punktgleich einen Rang hinter den Steinbachern und hat nach dem 0:5-Heimdebakel gegen Unterweissach einiges gutzumachen.

Unterweissach feierte mit dem 5:0 in Korb den ersten Saisonsieg nach vier Remis und drei Niederlagen. Der SVU ist mit sieben Punkten nun Elfter. „Es war eine solide Leistung und ein verdienter Sieg, der den Jungs hoffentlich das nötige Selbstvertrauen gibt, um den schlechten Saisonstart in den nächsten Spielen vergessen zu machen“, sagt Ralf Noack. Der SVU-Sportvorstand will weitere Punkte, „um uns möglichst schnell von den hinteren Tabellenregionen zu entfernen“, und ist auch gegen den Spitzenreiter durchaus optimistisch: „Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel, aber wir haben bewiesen, dass wir auch gegen die Teams aus dem oberen Drittel problemlos mithalten können.“ Kevin Schwarz ist im Urlaub, dafür sind Tim Kaltenthaler und Georgios Michailidis wieder dabei. Um die Einsätze von Jannis Scholz und Simon Lindemann bangen die Hausherren noch. Schornbach führt die Tabelle mit 21 Punkten vor Waiblingen (20) und Schorndorf (18) an.