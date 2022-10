SV Unterweissach fährt als Favorit zum Aufsteiger nach Kleinaspach In der Fußball-Bezirksliga hofft Steinbach nach dem ersten Saisonsieg auch beim Tabellendritten in Schornbach auf einen zählbaren Erfolg.

Den dritten Sieg in Serie strebt der SV Unterweissach in der Fußball-Bezirksliga an. Nach dem überraschenden 2:1 gegen den damit gestürzten Spitzenreiter aus Schornbach geht es nun zu einem Rivalen vom anderen Tabellenende. Der SVU fährt zum Nachbarschaftsduell beim noch sieglosen Schlusslicht und Aufsteiger Spvgg Kleinaspach/Allmersbach. Der SV Steinbach holte zuletzt mit dem 2:1 gegen Korb den ersten Dreier in dieser Runde und wird versuchen, in Schornbach nachzulegen. Beide Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr.