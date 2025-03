SV Unterweissach bleibt ungeschlagen, VfL Mainhardt gewinnt deutlich

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – Spvgg Rommelshausen 2:4

Rommelshausen feierte einen wichtigen Auswärtssieg. Linus Sohmer brachte Breuningsweiler früh in Führung (8.), doch Denis Dejanovic glich schnell aus (17.). Georgios Liakas (36.) und erneut Dejanovic (42.) drehten die Partie noch vor der Pause. Breuningsweiler kam per Foulelfmeter von Niko Bubak (76.) noch einmal heran, doch Dejanovic setzte in der Nachspielzeit (90.) den Schlusspunkt.

SC Korb – SC Urbach 2:4

Der Spitzenreiter SC Urbach setzte sich in einer torreichen Partie durch. Bennet Fietkau (9.) und Sven Weinschenk (22.) brachten die Gäste in Führung, doch Philipp Eckardt verkürzte für Korb (60.). Hannes Wahl stellte den alten Abstand wieder her (70.) und sorgte mit seinem zweiten Treffer (90.) für die Vorentscheidung. Mark Wanke traf per Foulelfmeter zum 2:4-Endstand (90.+5).

SV Hertmannsweiler – VfL Winterbach 4:1

Hertmannsweiler zeigte eine starke Leistung und ließ Winterbach keine Chance. David Weller traf früh zum 1:0 (4.), Matthias Stirm baute die Führung mit einem Doppelpack (32., 57.) aus. Filip Kalic erzielte den Ehrentreffer für Winterbach (83.), bevor Tobias Veit in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand markierte.

TB Beinstein – Anagennisis Schorndorf 2:4

Ahmet Alabas brachte die Gäste vor der Pause in Führung (44.) und erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 0:2 (57.). Anas Elhor traf zum 0:3 (72.), bevor Alperen Gürer für Beinstein verkürzte. Ivan Saggio brachte Beinstein noch einmal ran, doch Robin Toptanci sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand (90.).

TV Stetten – TV Weiler/Rems 2:3

Weiler/Rems gewann in einem knappen Duell auswärts. Simon Zasinski traf zur Führung (18.), doch Alexander Schetter glich kurz vor der Pause aus (45.). Philipp Klodt (61.) und Fatih Albayrak (74.) brachten Weiler wieder in Führung. Stetten kam durch Noel Schilling (90.) noch einmal heran, doch die Gäste verteidigten den knappen Sieg.

FSV Waiblingen II – SV Remshalden 3:0

Waiblingen II zeigte eine souveräne Leistung. Tommaso Forciniti eröffnete den Torreigen (17.), bevor Moritz Schuh mit einem Doppelpack (64., 88.) den deutlichen Heimsieg sicherte.

VfR Birkmannsweiler – TSV Nellmersbach II 3:1

Birkmannsweiler gewann zu Hause gegen Nellmersbach II. Luis Alejandro Garcia Rioja erzielte das 1:0 (15.), doch Philipp Meyer glich aus (35.). In der Schlussphase entschieden Meridon Samahodaj (86.) und Meyer (89.) die Partie für die Gastgeber. Nellmersbach spielte nach der Roten Karte für Garcia Rioja (60.) eine halbe Stunde in Unterzahl.