– Foto: Andrea Wahl

SV Unterweissach bejubelt ersten Sieg, Kleinaspach den ersten Punkt Von den drei Fußball-Bezirksligisten der Region geht nur Steinbach leer aus, führt allerdings gegen Schwaikheim bis kurz vor Schluss mit 2:1.

Von den Fußball-Bezirksligisten der Region durfte zumindest Unterweissach seinen ersten Saisonsieg bejubeln. Beim 5:0 beim SC Korb boten die Weissacher eine starke Leistung. Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach erkämpfte sich mit einem 2:2 gegen Sulzbach-Laufen den ersten Punkt in dieser Saison. Nur der SV Steinbach blieb ohne Punkte, denn die Heimbegegnung gegen Schwaikheim wurde knapp mit 2:3 verloren.

In den ersten 20 Minuten verlief die Partie im Aspacher Hardtwald weitgehend ausgeglichen. Die Gäste aus dem Kochertal agierten nur mit weiten Bällen, waren aber bei Standards gefährlich. In der vierten Minute der Nachspielzeit im ersten Abschnitt brachte dann Pascal Hofer die Hausherren mit einem direkten Freistoß in Führung. Nur sechs Minuten nach dem Wechsel erzielte Simon Hagel den Ausgleich. Eine Zeigerumdrehung zuvor hatte TSV-Akteur Marcel Hägele einen Strafstoß vergeben. In der 65. Minute sorgte Al Rubaye Abdulrazzaq für die erneute Führung der Gastgeber. Die hatte allerdings nur fünf Minuten Bestand. Dann traf Marek Hähnel für Sulzbach-Laufen zum 2:2. Dabei blieb es bis zum Ende. Für Kleinaspach war es der erste Punktgewinn in dieser Saison.

"Das war eine solide Leistung unserer Mannschaft“, freute sich Ralf Noack nach dem ersten Saisonsieg seiner Weissacher. Der Sportvorstand des SVU nannte als Hauptgrund für den klaren Sieg die schnelle Führung nach zwei Minuten durch Denis Krug, der auf Vorlage von Andreas Grimmer erfolgreich war. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Krug auf 2:0. Diesmal hatte Janis Scholz mit einer Flanke den Treffer vorbereitet. Die Gäste waren nun vollends auf Kurs und legten nach. Nach einer Stunde verwertete Scholz die kluge Vorarbeit von Krug zum 3:0. In der 65. Minute spielte Grimmer einen tollen Pass auf Krug, der nicht lange fackelte und zum 4:0 einschieben konnte. Den fünften Treffer für Untwerweissach besorgte dann der eingewechselte Kevin Flatau in der 85. Minute.