SV Unterweissach beendet Negativlauf und holt ersten Sieg des Jahres

Im Nachholspiel der Bezirksliga Rems/Murr/Hall hat der SV Unterweissach ein deutliches Zeichen gesetzt und sich mit einem klaren Auswärtssieg im engen Mittelfeld festgebissen. Für die SGM Kreßberg dagegen war es ein Abend, der im Abstiegskampf schmerzt, weil der Abstand nach unten klein bleibt und nach oben kaum Luft entsteht.
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Der SV Unterweissach hat dieses Nachholspiel mit wachsender Entschlossenheit an sich gezogen und sich mit dem 3:0 einen wichtigen Abend im Tabellenbild erarbeitet. Den Anfang machte Philipp Marsch, der in der 27. Minute zur Führung traf und den Gästen damit früh Stabilität gab. Lange blieb das Spiel danach offen genug, um Kreßberg die Hoffnung auf eine Wendung zu lassen, doch in der Schlussphase fiel die Partie endgültig auf die Seite der Gäste.
In der 73. Minute erhöhte Alexander Bretzler auf 2:0 und nahm der SGM damit einen großen Teil ihrer Zuversicht. Als dann Dominik Labusga in der 84. Minute die Rote Karte sah, wurde die Lage für die Gastgeber endgültig düster. Alexander Bretzler setzte mit seinem zweiten Treffer in der 89. Minute den Schlusspunkt unter einen Abend, der für Unterweissach an Wert kaum zu überschätzen ist.
Mit nun 31 Punkten zieht der Aufsteiger mit SV Breuningsweiler, TSV Schwaikheim und TSV Schmiden gleich und verbessert sich auf Rang sieben. In dieser dicht gedrängten Tabellenregion ist das ein Sieg mit echtem Gewicht. Die SGM Kreßberg bleibt bei 20 Punkten auf Platz zwölf und verpasst die Chance, sich spürbarer von den unteren Plätzen abzusetzen. Gerade deshalb wirkt dieses Ergebnis für die Gastgeber schwer, für Unterweissach aber umso heller.
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