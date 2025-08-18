SV Unterreichenbach – TSV 1861 Windeck Burgebrach 3:0 (1:0)

In der 17. Minute Elfmeter nach Foul an Xaver Distler: Jonas Bömoser verwandelte den Strafstoß sicher zur Unterreichenbacher 1:0-Führung. Nur zwei Zeigerumdrehungen später fast das 2:0: Stipe Juric passte quer auf Xaver Distler, der aus kurzer Distanz das Tor verfehlte. In der 19. Minute nach einem Konter der erste gefährliche Vorstoß der Gäste, doch Keeper Moritz Weis musste nach dem Endres-Schuss aus 18-Meter-Torentfernung nicht eingreifen. In der 25. Minute versuchte Kutzelmann in einen Schuss reinzugrätschen, verfehlte aber das Leder um Haaresbreite. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause musste Pinkert nach hartem Einsteigen 10 Minuten von draußen zuschauen, aber die „Urus“ konnten bis zum Halbzeitpfiff kein Kapital aus der Überzahl schlagen.

Nach dem Wiederanpfiff blieb der SV Unterreichenbach weiter am Drücker, aber bei 11 gegen 10 sprang keine nennenswerte Tormöglichkeit heraus. In der 52. Minute ging ein Distanzschuss von Benjamin Schlicker dann knapp über das Gästegehäuse. 120 Sekunden später ein vielversprechender Angriff über Xaver Distler, der Joshua Kurz in Szene setzte, aber er konnte die gute Abschlussposition nicht nutzen. Das 2:0 lag nun in der Luft. Xaver Distler schoss in der 62. Minute von halbrechts über das Burgebracher Tor. In der 66. Minute war es dann aber soweit: Nach genau getimter Flanke von Marvin Jeltsch köpfte Joshua Kurz zum 2:0 ein. Die letzte Viertelstunde der Begegnung mussten die Gäste dann zu Zehnt bestreiten: Bogensperger erhielt nach Notbremse an Xaver Distler kurz vor der Strafraumgrenze die Rote Karte. In der 80. Minute machten die „Urus“ dann endgültig den Deckel drauf auf diese Partie: Nach Ecke von Soner Uluca war „Kopfballungeheuer“ Joshua Kurz erneut zur Stelle und köpfte das 3:0. In der verbleibenden Spielzeit passierte dann nicht mehr viel, lediglich Lukas Frauenknecht hatte noch eine gute Gelegenheit, schoss aber am Tor vorbei.

Die „Urus“ bleiben damit auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen und konnten sich nun endlich auch mit einem Dreier belohnen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht die schwere Auswärtshürde beim ebenfalls noch ungeschlagenen Bayernligaabsteiger TSV Münchberg an. In den bisherigen beiden Partien blieb man dort zwar punktlos, aber vielleicht kann das Team von Michael Scherbel diesmal was Zählbares mitnehmen…