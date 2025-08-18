SV Unterreichenbach – SG Quelle Fürth 2:2 (1:1)

Trotz Führung und Überzahl konnten die „Urus“ den ersten Dreier der Saison nicht eintüten.
Zunächst legten die Gäste los wie die Feuerwehr, insbesondere mit dem quirligen Kay Ramthun, der nach feiner Einzelleistung auch gleich die erste Möglichkeit in der 8. Spielminute hatte: Zum Glück für die Heimelf zielte er etwas zu genau, so dass das Leder vom Innenpfosten direkt in die Arme von Keeper Moritz Weis sprang. In der 16. Minute hätte der SV Unterreichenbach in Führung gehen können: Nach Pass von Xaver Distler in den Lauf von Joshua Kurz schoss dieser allein vor dem Gästeschlussmann über das Fürther Gehäuse. Nur zwei Zeigerumdrehungen später wieder auf der anderen klasse Parade von Moritz Weis gegen Kakavas. Die Begegnung wogte hin und her – in der 20. Minute wurde ein Kopfball von Xaver Distler aus aussichtsreicher Position gerade noch abgewehrt. In der 25. Minute zappelte das Leder dann aber doch im Fürther Netz: Kapitän Xaver Distler zog am Quelle-Keeper vorbei und erzielte aus spitzem Winkel das 1:0. Die „Urus“ blieben am Drücker und Joshua Kurz hatte in der 28. Minute das 2:0 auf dem Fuß, doch er verfehlte sein Ziel aus kurzer Distanz. In der 43. Minute verpasste Xaver Distler eine halbhohe Flanke von Joshua Kurz nur um Haaresbreite. Wie aus dem Nichts dann der 1:1-Ausgleich (44.). Nach einem weiten Abschlag des Gästetorhüters ließ Schimm das Leder einmal aufhüpfen und traf mit einer sehenswerten Bogenlampe ins Unterreichenbacher Tor.
In der 53. Minute indirekter Freistoß auf Höhe des 5-Meter-Raums wg. Rückpassregel. Doch die Gäste aus Fürth konnten diese Möglichkeit nicht nutzen und der Schuss blieb in der Mauer hängen. Zwei Minuten später Handspiel im Fürther Strafraum – den fälligen Elfmeter verwandelte Jonas Bömoser sicher zum 2:1. In der 58. Minute verfehlte ein sehenswerter Schlenzer von Joshua Kurz nur knapp das linke obere Tordreieck. In der 66. Minute dann 10-Minuten-Zeitstrafe für den bereits gelb-verwarnten Seiler. Und in der 70. Minute Rot gegen Racariu nach Notbremse an Joshua Kurz. Somit agierten die „Urus“ für einige Minuten sogar in „zweifacher“ Überzahl, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. In der 81. Minute noch einmal eine gute Möglichkeit für Xaver Distler, der haarscharf die Vorentscheidung zum 3:1 verpasste. Überzahlspiel war in den letzten Jahren nicht gerade die Stärke des SV Unterreichenbach – und so war es leider auch diesmal. In der 85. Minute bestraften die Gäste dies mit dem 2:2-Ausgleich, den Angermeier aus 20-Meter-Torentfernung erzielte. In der 88. Minute nochmal eine Gelegenheit der „Urus“: Leon Gsänger lief nach Pass von Joshua Kurz am Quelle-Keeper vorbei, erwischte den Ball aber nicht mehr vor dem Toraus. Und in der langen Nachspielzeit dann sogar nochmal eine brenzlige Szene im UR-Strafraum: Die Gäste forderten Elfmeter, doch die Pfeife des souveränen Schiedsrichters Dominik Schneider blieb zurecht stumm.
Somit blieb es bei dem aus Sicht der Scherbel-Truppe doch etwas unglücklichen Unentschieden. Aber es bleibt keine Zeit zum Nachtrauern oder Verschnaufen, am kommenden Freitag geht es bereits weiter beim bisher punktlosen TSV Nürnberg-Buch.