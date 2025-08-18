SV Unterreichenbach – SG Quelle Fürth 2:2 (1:1)

Trotz Führung und Überzahl konnten die „Urus“ den ersten Dreier der Saison nicht eintüten.

Zunächst legten die Gäste los wie die Feuerwehr, insbesondere mit dem quirligen Kay Ramthun, der nach feiner Einzelleistung auch gleich die erste Möglichkeit in der 8. Spielminute hatte: Zum Glück für die Heimelf zielte er etwas zu genau, so dass das Leder vom Innenpfosten direkt in die Arme von Keeper Moritz Weis sprang. In der 16. Minute hätte der SV Unterreichenbach in Führung gehen können: Nach Pass von Xaver Distler in den Lauf von Joshua Kurz schoss dieser allein vor dem Gästeschlussmann über das Fürther Gehäuse. Nur zwei Zeigerumdrehungen später wieder auf der anderen klasse Parade von Moritz Weis gegen Kakavas. Die Begegnung wogte hin und her – in der 20. Minute wurde ein Kopfball von Xaver Distler aus aussichtsreicher Position gerade noch abgewehrt. In der 25. Minute zappelte das Leder dann aber doch im Fürther Netz: Kapitän Xaver Distler zog am Quelle-Keeper vorbei und erzielte aus spitzem Winkel das 1:0. Die „Urus“ blieben am Drücker und Joshua Kurz hatte in der 28. Minute das 2:0 auf dem Fuß, doch er verfehlte sein Ziel aus kurzer Distanz. In der 43. Minute verpasste Xaver Distler eine halbhohe Flanke von Joshua Kurz nur um Haaresbreite. Wie aus dem Nichts dann der 1:1-Ausgleich (44.). Nach einem weiten Abschlag des Gästetorhüters ließ Schimm das Leder einmal aufhüpfen und traf mit einer sehenswerten Bogenlampe ins Unterreichenbacher Tor.