SV Unterreichenbach – 1. SC Feucht 2:0 (1:0)

Zweiter Heimsieg in Folge für die „Urus“, die damit daheim weiter ungeschlagen bleiben. So kann es weitergehen.
Die erste nennenswerte Toraktion hatten die Gäste aus Feucht in der 13. Minute, als ein Kopfball aus aussichtsreicher Position noch zur Ecke abgeblockt wurde. Das war es dann aber wieder für lange Zeit mit Torchancen, so dass beide Torhüter zunächst beschäftigungslos blieben. Die Feuchter hatten zwar mehr Ballbesitz und kombinierten teilweise sehr gefällig im Mittelfeld, aber es sprang dabei nichts Zählbares / Nennenswertes heraus. In der 40. Minute bereitete ein Freistoß vom Ex-Unterreichenbacher Francis Zuch Keeper Moritz Weis keinerlei Probleme. In der 44. Minute Freistoß auf der anderen Seite: Xaver Distler traf aus halblinker Position flach ins kurze Eck zum 1:0, wobei der Gästeschlussmann allerdings keine gute Figur abgab.
Kurz nach Wiederanpfiff hätte Joshua Kurz auf 2:0 erhöhen können, als er auf den Feuchter Torhüter zulief. Aber statt abzuschließen oder auf der linken Seite vorbeizugehen, entschied er sich für die falsche Seite und blieb an der Nummer Eins der Gäste hängen. In der 64. Minute Kopfball von Joshua Kurz über den etwas weit vor seinem Tor stehenden SC-Schlussmann, aber der konnte das Leder herunterpflücken. Nach einer Freistoßflanke von Xaver Distler hatte Marvin Jeltsch eine gute Gelegenheit, doch er köpfte am Feuchter Gehäuse vorbei (74.). In der 78. Minute dann die Vorentscheidung: Nach Vorlage von Joshua Kurz war Matchwinner Xaver Distler zum zweiten Mal erfolgreich und netzte aus spitzem Winkel zum 2:0 ein. In der restlichen Zeit passierte dann nichts mehr Erwähnenswertes, so dass die „Urus“ den Dreier gegen die insgesamt zu harmlosen Gäste problemlos nach Hause schaukelten.
Weiter geht es für den SV Unterreichenbach bereits am kommenden Freitag, 18:15 Uhr, wieder daheim, gegen den gut in die Saison gestarteten Aufsteiger TSC Neuendettelsau.