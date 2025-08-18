SV Unterreichenbach – 1. SC Feucht 2:0 (1:0)

Zweiter Heimsieg in Folge für die „Urus“, die damit daheim weiter ungeschlagen bleiben. So kann es weitergehen.

Die erste nennenswerte Toraktion hatten die Gäste aus Feucht in der 13. Minute, als ein Kopfball aus aussichtsreicher Position noch zur Ecke abgeblockt wurde. Das war es dann aber wieder für lange Zeit mit Torchancen, so dass beide Torhüter zunächst beschäftigungslos blieben. Die Feuchter hatten zwar mehr Ballbesitz und kombinierten teilweise sehr gefällig im Mittelfeld, aber es sprang dabei nichts Zählbares / Nennenswertes heraus. In der 40. Minute bereitete ein Freistoß vom Ex-Unterreichenbacher Francis Zuch Keeper Moritz Weis keinerlei Probleme. In der 44. Minute Freistoß auf der anderen Seite: Xaver Distler traf aus halblinker Position flach ins kurze Eck zum 1:0, wobei der Gästeschlussmann allerdings keine gute Figur abgab.