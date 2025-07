SV Untermenzing vor dem Auftakt in die BZL-Saison 25/26

In einer Woche startet der SV Untermenzing in die zweite Bezirksligasaison nach dem Aufstieg in der Saison 2023 / 2024. Nach der letztjährigen, durchaus starken Saison, welche die Mannschaft mit 52 Punkten auf einem sehr guten 5. Platz in der Bezirksliga Nord abschloss, gilt es nun, dies in der Bezirksliga Süd, in die der Menzinger verschoben wurde, zu bestätigen. Die Vorfreude auf den 1. Spieltag ist in der Mannschaft wie im Verein groß.