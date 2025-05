SV Unterjesingen bejubelt Titel im Bezirkspokal Alb

Am Abend stand das Endspiel im Frauen-Bezirkspokal Alb an. Dort standen sich der SV Unterjesingen und die SGM SV Oberndorf/SV Poltringen gegenüber. Die Teams kennen sich bereits aus ihrer Liga bestens, denn beide Mannschaften spielen derzeit in der Frauen-Regionenliga, Staffel 5.