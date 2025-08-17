Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
SV Unterhausen II bleibt ungeschlagen
Verfolger SV Uffing III überzeugt mit Offensivpower +++ Torfestival in Bad Kohlgrub: SV Uffing III bezwingt FC Bad Kohlgrub II mit 5:3
Der 3. Spieltag brachte spannende Begegnungen und viele Tore. SV Unterhausen II festigt mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen SG SV Söchering / Eberfing II die Tabellenführung. SV Uffing III zeigte erneut seine beeindruckende Offensivstärke und besiegte FC Bad Kohlgrub II in einem torreichen Duell mit 5:3. FC Mittenwald II holte einen klaren 3:0-Heimsieg gegen ESV Penzberg III, während SG Hungerbach III und Geto-Dacii G. Partenkirchen II sich 1:1 trennten.