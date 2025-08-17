 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

SV Unterhausen II bleibt ungeschlagen

Verfolger SV Uffing III überzeugt mit Offensivpower +++ Torfestival in Bad Kohlgrub: SV Uffing III bezwingt FC Bad Kohlgrub II mit 5:3

Der 3. Spieltag brachte spannende Begegnungen und viele Tore. SV Unterhausen II festigt mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen SG SV Söchering / Eberfing II die Tabellenführung. SV Uffing III zeigte erneut seine beeindruckende Offensivstärke und besiegte FC Bad Kohlgrub II in einem torreichen Duell mit 5:3. FC Mittenwald II holte einen klaren 3:0-Heimsieg gegen ESV Penzberg III, während SG Hungerbach III und Geto-Dacii G. Partenkirchen II sich 1:1 trennten.

Heute, 13:00 Uhr
FC Mittenwald
FC MittenwaldFC Mittenwal II
ESV Penzberg
ESV PenzbergESV Penzberg III
3
0
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
FC Bad Kohlgrub
FC Bad KohlgrubBad Kohlgrub II
SV Uffing
SV UffingSV Uffing III
3
5
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 13:00 Uhr
VTA Garmisch-Partenkirchen
VTA Garmisch-PartenkirchenVTA Garmisch II
SF Bichl
SF BichlSF Bichl II
13:00

Gestern, 13:00 Uhr
SG Hungerbach
SG HungerbachHungerbach III
Geto-Dacii G. Partenkirchen
Geto-Dacii G. PartenkirchenGeto-Dacii G II
1
1
Abpfiff

Di., 19.08.2025, 18:30 Uhr
TSV Tutzing
TSV Tutzing TSV Tutzing  II
FC Seeshaupt
FC SeeshauptFC Seeshaupt II
18:30

Heute, 13:00 Uhr
SV Unterhausen
SV UnterhausenSV Unterhaus II
SG SV Söchering / Eberfing
SG SV Söchering / EberfingSG SV Söchering II
4
1
Abpfiff

Vorschau auf den 4. Spieltag:

  • ESV Penzberg III (6.) empfängt TSV Tutzing II (12.) – wichtige Punkte für das Mittelfeld.
  • Geto-Dacii G. Partenkirchen II (4.) trifft auf VTA Garmisch-Partenkirchen II (13.) – klare Favoritenrolle.
  • SV Uffing III (2.) gegen DJK Penzberg (11.) – kann Uffing seine Offensive erneut zeigen?
  • FC Seeshaupt II (10.) gegen SG Hungerbach III (9.) – Kellerduell mit Spannung.
  • SF Bichl II (3.) gegen FC Bad Kohlgrub II (7.) – wichtige Partie im oberen Tabellendrittel.

••SG SV Söchering / Eberfing II (8.) empfängt FC Mittenwald II (5.) – ausgeglichene Begegnung.

17.8.2025, 17:03 Uhr
Helmut KampaAutor