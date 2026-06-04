SV Unteralpfen vor schwerer Auswärtsaufgabe

Christian Schnurr, der Spielertrainer des SV Unteralpfen, sieht den letzten zwei Saisonspielen zuversichtlich entgegen. – Foto: Privat

In der Kreisliga A Ost biegt die Saison auf die Zielgerade ein. Für den SV Unteralpfen liegen im Abstiegskampf drei Szenarien auf dem Tisch: Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. In der Tabelle belegt die Mannschaft von Christian Schnurr aktuell den 13. Tabellenplatz und müsste nach Lage der Dinge die Abstiegsrelegation bestreiten. Schnurr spricht im Kreisligatipp über seine Sicht auf den Abstiegskampf.

Herr Schnurr, wie bewerten Sie die Chancen auf den direkten Klassenerhalt? In den verbleibenden Begegnungen geht es erst zum Tabellenzweiten Spvgg. Wutöschingen und schließlich gegen den Konkurrenten Obersäckingen …

Christian Schnurr: Auf jeden Fall werden wir alles geben, um in der Liga zu bleiben. Wir werden uns nicht ergeben, sondern wir probieren alles, ganz gleich, wer der Gegner ist. Klar: Auf dem Papier ist Wutöschingen der haushohe Favorit, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Spiel gewinnen, ist höher. Aber im letzten Spiel, im Entscheidungsspiel gegen den SV Obersäckingen, wird es auf alles ankommen. Und schließlich ist noch die Frage, wie viele Mannschaften überhaupt absteigen müssen. Weiterlesen: Christian Schnurr, SV Unteralpfen: "Wir probieren alles, ganz gleich, wer der Gegner ist" (BZ-plus)