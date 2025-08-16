SV Unter-Flockenbach unter Druck

Unter-Flockenbach. Ein Punkt aus zwei Spielen steht für Hessenliga-Absteiger SV Unter-Flockenbach zu Buche – zu wenig für die Mannschaft von Trainer Dalio Memic. Und der Druck steigt. „Jetzt zählen nur drei Punkte“, sagt Co-Trainer Philipp Müller vor dem Heimspiel gegen den FCA Darmstadt (Samstag, 15.30 Uhr).

Doch auch die Gäste haben auf dem Wetzelsberg viel zu verlieren: Der FCA konnte in dieser Saison noch gar keinen Punkt für sich verbuchen und ist mit 1:6-Toren Letzter. Der SVU erwartet denn auch ein intensives Spiel. „Aber wir haben gegen den FCA noch eine Rechnung offen vom Pokal“, sagt der Co-Trainer. Seine Elf wird sich allerdings in allen Bereichen steigern müssen. „Wir müssen offensiv noch bessere Lösungen finden“, sagt Müller. „Und auch die einfachen Fehler müssen wir abstellen“. Der Co-Trainer verlangt noch mehr Laufbereitschaft von seinen Spielern, vor allem im Spiel ohne Ball. Auch die nötige Konzentration habe beim 1:2 in Bad Homburg zuletzt gefehlt.

Marius Kamuff und Leon Gelzenlichter haben in der zweiten Mannschaft wieder Praxis gesammelt und stehen gegen Darmstadt voraussichtlich im Aufgebot. Max Heckhoff hat zwar wieder trainiert, kommt aber für einen Einsatz noch nicht infrage.