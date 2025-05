SV Unter-Flockenbach unter Druck

Unter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach ist am Samstag ab 15.30 Uhr im Kampf um den Klassenerhalt beim SC Waldgirmes in der Pflicht. Die personellen Engpässe im Team des Trainerduos Nico Hammann und Dalio Memic haben sich allerdings verschärft: Der zuletzt so formstarke Angel Arthee (Verdacht auf Muskelfaserriss) verletzte sich vor Wochenfrist beim 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Steinbach Haiger II und wird gegen Waldgirmes aller Voraussicht nach nicht spielen können. Fabio Schaudt klagt indes über Schmerzen in der Hüfte und wird wohl ebenfalls ausfallen.