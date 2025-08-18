SV Unter-Flockenbach trennt sich von Trainer Dalio Memic

Unter-Flockenbach. Dalio Memic (35) ist ab sofort nicht mehr Trainer des Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach. Trotz des 4:0-Heimsiegs am vergangenen Samstag gegen den 1. FCA Darmstadt gab der Club am Montag auf seiner Instagram-Seite die Trennung von seinem Coach und früheren Spielers bekannt. Ein Nachfolger für den 35-Jährigen, der zwei Jahre lang die Verantwortung für die Erste Mannschaft der „Flockies“ hatte, ist bereits gefunden.