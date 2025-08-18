 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Dalio Memic ist nicht mehr Trainer beim SV Unter-Flockenbach.
Dalio Memic ist nicht mehr Trainer beim SV Unter-Flockenbach. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

SV Unter-Flockenbach trennt sich von Trainer Dalio Memic

Trotz eines 4:0-Erfolgs gegen den 1. FCA Darmstadt muss der Coach des Verbandsligisten nach nur vier Spielen der neuen Saison gehen +++ Ein Nachfolger steht bereits fest

Unter-Flockenbach. Dalio Memic (35) ist ab sofort nicht mehr Trainer des Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach. Trotz des 4:0-Heimsiegs am vergangenen Samstag gegen den 1. FCA Darmstadt gab der Club am Montag auf seiner Instagram-Seite die Trennung von seinem Coach und früheren Spielers bekannt. Ein Nachfolger für den 35-Jährigen, der zwei Jahre lang die Verantwortung für die Erste Mannschaft der „Flockies“ hatte, ist bereits gefunden.

Wer es ist, und warum es zur Trennung kam, lest ihr in voller Länge bei Echo Online.

Frank LeberAutor