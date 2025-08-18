Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dalio Memic ist nicht mehr Trainer beim SV Unter-Flockenbach. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv
SV Unter-Flockenbach trennt sich von Trainer Dalio Memic
Trotz eines 4:0-Erfolgs gegen den 1. FCA Darmstadt muss der Coach des Verbandsligisten nach nur vier Spielen der neuen Saison gehen +++ Ein Nachfolger steht bereits fest
Unter-Flockenbach. Dalio Memic (35) ist ab sofort nicht mehr Trainer des Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach. Trotz des 4:0-Heimsiegs am vergangenen Samstag gegen den 1. FCA Darmstadt gab der Club am Montag auf seiner Instagram-Seite die Trennung von seinem Coach und früheren Spielers bekannt. Ein Nachfolger für den 35-Jährigen, der zwei Jahre lang die Verantwortung für die Erste Mannschaft der „Flockies“ hatte, ist bereits gefunden.