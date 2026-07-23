SV Unter-Flockenbach strebt Klassenerhalt in Hessenliga an

Unter-Flockenbach. Der SV Unter-Flockenbach feierte 2025/26 nach einem holprigen Saisonstart (Trainerwechsel inklusive) doch noch die Meisterschaft in der Verbandsliga Süd. Dank einer bärenstarken Rückrunde gelang der letztlich verdiente Aufstieg in die Hessenliga – zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte. Der Verein will sich jetzt in der höchsten Spielklasse des Landes etablieren, die Vorbereitung verlief bislang vielversprechend. "Wir sind sehr zufrieden", sagt Trainer Lukas Cambeis. "Unser Kader ist in der Breite besser geworden."
Anspruch und Wirklichkeit: Der Wiederaufstieg war das Ziel des SV Unter-Flockenbach. Doch die Mannschaft tat sich zunächst schwer, und rutschte zwischenzeitlich sogar auf einen Abstiegsplatz. Der Verein reagierte: Lukas Cambeis folgte auf Dalio Memic und mit etwas Anlaufzeit war der SVU wieder auf Erfolgskurs. "Anspruch war der Wiederaufstieg, aber Ende September haben nicht mehr viele daran geglaubt", sagt Cambeis. Doch der Trainer war von Anfang an von der Qualität der Mannschaft überzeugt, arbeitete akribisch und hatte schließlich Erfolg. "Aber das hat Zeit gebraucht und die ersten Wochen waren hart", sagt Cambeis. Die Ergebnisse: zunächst nicht gut. Und nach turbulenten Wochen war die Stimmung dann auch kritisch. "Es wurde vieles hinterfragt", sagt der SVU-Coach. "Aber alle Verantwortlichen sind ruhig geblieben und ab Oktober ist es dann auch besser geworden."
Was war gut? Ballbesitzfußball und Pressing waren die Stärken des SV Unter-Flockenbach in den Punktspielen 2025/26. "Und dann waren wir irgendwann auch dominant", sagt Cambeis. Die Rückrunde: überzeugend. Nur zwei Niederlagen und ein Unentschieden musste der SVU hinnehmen – Rekord. "Das war das Ergebnis guter Arbeit", sagt Cambeis.
Was geht besser? Der Trainer will zwar nicht ins Detail gehen, sagt aber: "Über das Defensivverhalten sprechen wir intensiv."
Wer kommt? Neun neue Spieler hat der SV Unter-Flockenbach in diesem Sommer verpflichtet. "Das war wichtig für uns nach kurzfristigen Abgängen, unter anderem von Luca Kaiser", sagt Cambeis. Der Torjäger hatte sich überraschend zum Hessenliga-Rivalen Rot-Weiß Walldorf verabschiedet. Und der SVU musste nachbesetzen. Mit Marlon Ludwig und Matteo Olaru hat man nun würdige Nachfolger gefunden. "Beide haben viel Zug zum Tor und sind eine gute Ergänzung zu Linus Hebling", sagt der Coach. Olaru: robuster Zielspieler und klare Nummer neun. Der 22 Jahre alte Ludwig kann bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, spielte in seiner Jugend unter anderem für Waldhof Mannheim und Kaiserslautern. Torwart Mauritius Schönig kam von der U21 des SV Darmstadt 98 und kämpft jetzt mit Aufstiegskeeper Timo Ulpins um den Platz zwischen den Pfosten. Schönig ist fast zwei Meter groß, wurde in der Jugendakademie von Bundesligist TSG Hoffenheim ausgebildet. Cambeis: "Wir haben uns insgesamt hervorragend verstärkt."
Wer geht? Der Abgang von Kaiser sei nach wie vor ärgerlich, sagt Cambeis. Denn eine Woche vor dem finalen Punktspiel der Saison 2025/26 gab der Leistungsträger seinen Wechsel bekannt. Trotz vorheriger Zusage. Der Verein war gezwungen, in kurzer Zeit nachzubesetzen – fast unmöglich. "Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt zwei gute Spieler holen konnten", sagt Cambeis mit Blick auf die Verpflichtungen von Olaru und Ludwig.
Was geht? Cambeis erwartet in der Hessenliga eine grundsätzlich andere Qualität, einen großen Sprung nach oben im Vergleich zur Verbandsliga. Bei den beiden bisherigen Versuchen war der SVU diesen Anforderungen nicht gewachsen. Verletzungspech und eine eklatante Auswärtsschwäche waren jeweils die Gründe für die nur kurzen bisherigen Gastspiele in der Hessenliga. Doch diesmal ist der SVU gekommen, um zu bleiben. "Wir haben einen guten Kader und werden mit Respekt an die Aufgabe gehen – mit dem Ziel, die Klasse zu halten", sagt Cambeis.