SV Unter-Flockenbach strebt Klassenerhalt in Hessenliga an

Wer kommt? Neun neue Spieler hat der SV Unter-Flockenbach in diesem Sommer verpflichtet. "Das war wichtig für uns nach kurzfristigen Abgängen, unter anderem von Luca Kaiser", sagt Cambeis. Der Torjäger hatte sich überraschend zum Hessenliga-Rivalen Rot-Weiß Walldorf verabschiedet. Und der SVU musste nachbesetzen. Mit Marlon Ludwig und Matteo Olaru hat man nun würdige Nachfolger gefunden. "Beide haben viel Zug zum Tor und sind eine gute Ergänzung zu Linus Hebling", sagt der Coach. Olaru: robuster Zielspieler und klare Nummer neun. Der 22 Jahre alte Ludwig kann bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, spielte in seiner Jugend unter anderem für Waldhof Mannheim und Kaiserslautern. Torwart Mauritius Schönig kam von der U21 des SV Darmstadt 98 und kämpft jetzt mit Aufstiegskeeper Timo Ulpins um den Platz zwischen den Pfosten. Schönig ist fast zwei Meter groß, wurde in der Jugendakademie von Bundesligist TSG Hoffenheim ausgebildet. Cambeis: "Wir haben uns insgesamt hervorragend verstärkt."

Wer geht? Der Abgang von Kaiser sei nach wie vor ärgerlich, sagt Cambeis. Denn eine Woche vor dem finalen Punktspiel der Saison 2025/26 gab der Leistungsträger seinen Wechsel bekannt. Trotz vorheriger Zusage. Der Verein war gezwungen, in kurzer Zeit nachzubesetzen – fast unmöglich. "Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt zwei gute Spieler holen konnten", sagt Cambeis mit Blick auf die Verpflichtungen von Olaru und Ludwig.

Mit Respekt, aber auch mit dem Wissen um die eigene Qualität