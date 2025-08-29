 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Der SV Unter-Flockenbach strebt gegen die SG Bornheim den dritten Saisonsieg an.
Der SV Unter-Flockenbach strebt gegen die SG Bornheim den dritten Saisonsieg an. – Foto: mara wolf - Archiv

SV Unter-Flockenbach ohne Trainer

Der SV Unter-Flockenbach strebt gegen die SG Bornheim den dritten Saisonsieg an +++ Die Mannschaft arbeitet intensiv an einer neuen Spielstrategie, der neue Coach weilt im Urlaub

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach setzt auf seinen dritten Sieg der laufenden Saison, wenn am Samstag ab 15.30 der Tabellendritte SG Bornheim zu Gast ist. Lukas Cambeis wird seine Mannschaft dann aus der Ferne beobachten, denn der neue Trainer ist in Urlaub. „Der Termin war bei seiner Amtsübernahme schon klar“, sagt SVU-Sportdirektor Markus Müller.

Die Unter-Flockenbacher sind dennoch gut vorbereitet, die Co-Trainer halten mit dem Chef ständig Kontakt. Die Trainingseinheiten in dieser Woche waren denn auch durchaus produktiv. Denn es wird weiter an der Systemumstellung gearbeitet, die Cambeis sich wünscht: weg vom Flügelspiel, hin zum Spiel auf engem Raum mit hohem Pressing. Der Gegner soll zudem möglichst wenig Ballbesitz bekommen. Doch dies sei mit harter Arbeit verbunden, „dafür braucht man Zeit“, sagt der Sportdirektor.

„Aber die Spieler nehmen das neue System gut an“, sagt Co-Trainer Philipp Müller.

Morgen, 15:30 Uhr
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
15:30



Jan ZehatschekAutor