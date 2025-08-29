SV Unter-Flockenbach ohne Trainer

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach setzt auf seinen dritten Sieg der laufenden Saison, wenn am Samstag ab 15.30 der Tabellendritte SG Bornheim zu Gast ist. Lukas Cambeis wird seine Mannschaft dann aus der Ferne beobachten, denn der neue Trainer ist in Urlaub. „Der Termin war bei seiner Amtsübernahme schon klar“, sagt SVU-Sportdirektor Markus Müller.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Die Unter-Flockenbacher sind dennoch gut vorbereitet, die Co-Trainer halten mit dem Chef ständig Kontakt. Die Trainingseinheiten in dieser Woche waren denn auch durchaus produktiv. Denn es wird weiter an der Systemumstellung gearbeitet, die Cambeis sich wünscht: weg vom Flügelspiel, hin zum Spiel auf engem Raum mit hohem Pressing. Der Gegner soll zudem möglichst wenig Ballbesitz bekommen. Doch dies sei mit harter Arbeit verbunden, „dafür braucht man Zeit“, sagt der Sportdirektor.