SV Unter-Flockenbach: Nur noch drei Schritte bis zur Hessenliga

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach befindet sich im Endspiel-Modus. Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr) das Schlusslicht FC Neu-Anspach.
Coach Cambeis sagt: "Wir haben in dieser Saison noch drei Spiele – und wenn wir alle drei gewinnen, dann sind wir aufgestiegen". Dennoch steht der SVU nach der überraschenden Niederlage bei der SG Langstadt/Babenhausen (2:5) unter Druck, was die angepeilte Rückkehr in die Hessenliga betrifft.
Cambeis will eigentlich gar nicht zurückblicken auf das Spiel in Langstadt – doch so ganz außer Acht kann er die Niederlage nicht lassen, denn der SVU ließ unzählige Chanen liegen. Fabio Schaudt verletzte sich zu allem Überfluss nach einem Zusammenstoß, war kurzzeitig gar bewusstlos. Schaudt hat sich dabei ein kleines Loch im Trommelfell zugezogen und wird voraussichtlich zwei Wochen ausfallen.
Cambeis ist dennoch zuversichtlich. "Wir haben noch alles selbst in der Hand, der Blick muss jetzt nach vorne gehen", sagt er. Den kommenden Gegner blendet er dann auch weitgehend aus. "Wir müssen unser Spiel durchdrücken, Klarheit vor dem Tor muss da sein".