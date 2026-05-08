SV Unter-Flockenbach: Nur noch drei Schritte bis zur Hessenliga

Gegen die abstiegsbedrohte SG Langstadt/Babenhausen gab es für den SV Unter-Flockenbach abermals einen Rückschlag gegen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. – Foto: Dominik Claus

SVU will sein Spiel durchdrücken

Coach Cambeis sagt: "Wir haben in dieser Saison noch drei Spiele – und wenn wir alle drei gewinnen, dann sind wir aufgestiegen". Dennoch steht der SVU nach der überraschenden Niederlage bei der SG Langstadt/Babenhausen (2:5) unter Druck, was die angepeilte Rückkehr in die Hessenliga betrifft.

Cambeis will eigentlich gar nicht zurückblicken auf das Spiel in Langstadt – doch so ganz außer Acht kann er die Niederlage nicht lassen, denn der SVU ließ unzählige Chanen liegen. Fabio Schaudt verletzte sich zu allem Überfluss nach einem Zusammenstoß, war kurzzeitig gar bewusstlos. Schaudt hat sich dabei ein kleines Loch im Trommelfell zugezogen und wird voraussichtlich zwei Wochen ausfallen.