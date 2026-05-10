 2026-05-06T12:44:31.715Z

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SV Unter-Flockenbach freut sich auf das Spitzenspiel

Mit dem 4:1 über den FC Neu-Anspach hat Verbandsligist endlich einmal gegen ein Schlusslicht gewonnen +++ Jetzt kommt Spitzenreiter Seligenstadt nach Flockenbach

von Jan Zehatschek · Heute, 18:59 Uhr · 0 Leser
Der SV Unter-Flockenbach konnte seinen Schlusslicht-Fluch brechen.
Der SV Unter-Flockenbach konnte seinen Schlusslicht-Fluch brechen. – Foto: Dominik Claus

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Lukas Cambeis
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Jann Germies
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Jonas Waldmann
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Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach hat sein Schlusslicht-Trauma bewältigt und nach zwei überraschenden Niederlage gegen den jeweils Tabellenletzten jetzt gegen den FC Neu-Anspach einen 4:1-Erfolg gefeiert. "Das war absolut verdient und hätte noch höher ausgehen können", sagte SVU-Trainer Lukas Cambeis.

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Die Gastgeber waren gefährlich im Spiel nach vorne und stabil in der Defensive. Nach früher Führung durch Foulelfmeter nach Foul an Jann Germies vergab Jonas Waldmann wenig später die Chance zum 2:0. "Dann haben wir uns etwas schwer getan gegen einen tief stehenden Gegner", sagte Cambeis. Doch die Partie drohte nie zu kippen.

Der SVU erwartet nun am Samstag (16.) Spitzenreiter Seligenstadt zum Topspiel. Nur ein Punkt trennt die Kontrahenten. "Wir freuen uns sehr auf das Spiel", sagte Cambeis und erwartet "eine physisch starke und reife Mannschaft, die gut verteidigt. Aber wir werden uns akribisch vorbereiten".