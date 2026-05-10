SV Unter-Flockenbach freut sich auf das Spitzenspiel

Die Gastgeber waren gefährlich im Spiel nach vorne und stabil in der Defensive. Nach früher Führung durch Foulelfmeter nach Foul an Jann Germies vergab Jonas Waldmann wenig später die Chance zum 2:0. "Dann haben wir uns etwas schwer getan gegen einen tief stehenden Gegner", sagte Cambeis. Doch die Partie drohte nie zu kippen.