SV Unter-Flockenbach findet Kaiser-Nachfolger

Matteo Olaru kommt vom nordbadischen Landesligisten FC Victoria Bammental zum SVU. – Foto: FuPa

Unter-Flockenbach. Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu RW Walldorf abgewanderten Torjäger Luca Kaiser fündig geworden: Der 24 Jahre alte Matteo Olaru kommt vom nordbadischen Landesligisten FC Victoria Bammental auf den Wetzelsberg. Für den Heimatverein des Barca-Trainers Hansi Flick erzielte der Deutsch-Rumäne in der abgelaufenen Saison 23 Tore. In der vorangegangenen Verbandsliga-Saison hatte er zwar elfmal eingenetzt, den Bammentaler Abstieg konnte er jedoch nicht verhindern.

Nach Stationen im Nachwuchs des FC-Astoria Walldorf und der SpVgg Neckarelz zog es ihn für eineinhalb Jahre nach Rumänien, ehe der Mittelstürmer im Winter 2024 beim damaligen Oberligisten TuS Mechtersheim anheuerte. Ein halbes Jahr später folgte dann bereits der Wechsel nach Bammental.



"Ich kenne Matteo schon seit seiner Jugend, habe 2024/25 als Trainer der TSG Weinheim auch schon gegen ihn gespielt", sagt SVU-Trainer Lukas Cambeis. Dem neuen Angreifer attestiert er eine "gewisse Robustheit" und einen "guten Charakter". Weiter sagt Cambeis: "Er ist ein klarer Neuner, der weiß, wo das Tor steht, und bringt auch die nötige Abschlussqualität mit."