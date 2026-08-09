SV Union Velbert lädt zum Familienfest ein Mit dem "Union-Tag 2026" läst der SV Union Velbert am 29. August zu einem buten Familenfest ein. von SV Union Velbert · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Union Velbert veranstaltet ein großes Familienfest. – Foto: IMAGO IMAGES

Der SV Union Velbert öffnet am Samstag, den 29. August 2026, von zehn bis 18 Uhr seine Türen für ein buntes Familienfest mit Mitmach-Aktionen und Einblicken in verschiedene Abteilungen.

Freundschaftsspiel zwischen A- und B-Jugend



Der Verein zeigt sein vielfältiges Angebot: Die Abteilungen Fußball, Tischtennis, Kinderturnen und E-Sports werden vor Ort sein und Einblicke in Ihre Arbeit geben. Zudem wird es für Kinder, aber auch Erwachsene einige Mitmach-Aktionen geben. Eine Hüpfburg, eine Kinderschmink-Station sowie eine Fußballdartscheibe runden das Programm ab.





Im Rahmen des Union-Tages werden zudem die langjährigen Vereinsmitglieder für ihre Unterstützung geehrt, zudem werden die Jugendtrainer im Fußball sowie die Seniorenmannschaften für die neue Saison vorgestellt.





Für Fußballinteressierte wird ab 18 Uhr dann noch ein Freundschaftsspiel der A-Jugend gegen die B-Jugend geben.



Der SV Union freut sich auf eine lebendige, generationsübergreifende Veranstaltung mit gemeinsamen Aktionen, spannenden Einblicken und vielen Begegnungen rund um den Vereinssport.



Ort: Ernst-Adol-Sckär-Sportplatz

Günter-Kratz-Weg 1

42553 Velbert



Datum: 29.08.2026

Uhrzeit: 10-18 Uhr