SV Union Rösrath legte los wie die Feuerwehr und kam vor 100 Zuschauern durch Jessica Hansen in der ersten Minute zum Führungstreffer. Angelina Elsen schoss für SV Menden II in der 22. Minute das erste Tor. Der Treffer zum 2:1 sicherte SV Union Rösrath nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hansen in diesem Spiel (35.). Die Elf von Kevin Jung nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Hansen (48.) und Vera Langenbach (67.) erhöhten, ehe Lara Köhnen das 5:1 besorgte (68.). Für das 6:1 und 7:1 war Hansen verantwortlich. Die Akteurin traf gleich zweimal ins Schwarze (71./84.). Mit Köhnen und Emilia Sylvester nahm Kevin Jung in der 73. Minute gleich zwei Spielerinnen aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sohall Osmani und Ilona Pavliuk. Am Schluss fuhr SV Union Rösrath gegen SV Menden II auf eigenem Platz einen Sieg ein.