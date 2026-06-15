SV Union Neuruppin bejubelt ein 6:1, SV Lübbenow im 8:1-Torrausch

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – FSV Veritas Wittenberge/Breese II 5:2
Die Gäste gingen in der 26. Minute durch Philip Awe mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später gelang Andreas Spiess der Ausgleich zum 1:1. Direkt nach Wiederbeginn brachte Mohamed Alchaieb den FSV Veritas Wittenberge/Breese II in der 46. Minute erneut mit 2:1 in Front. Danach übernahm Zaatzke die Kontrolle. Andreas Spiess glich in der 56. Minute zum 2:2 aus. Florian Kuhnert drehte die Partie in der 62. Minute mit dem Treffer zum 3:2. In der 72. Minute erhöhte Andreas Spiess auf 4:2. Den Schlusspunkt setzte erneut Andreas Spiess, der in der 90. Minute seinen vierten Treffer des Tages zum 5:2-Endstand erzielte.
SG Stahl Wittstock – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 4:3
Vor 110 Zuschauern entwickelte sich nach torloser erster Halbzeit eine spektakuläre Partie. Oliver Goldberg brachte die SG Stahl Wittstock in der 51. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte acht Minuten später auf 2:0. Christian Stenzel verkürzte in der 67. Minute auf 1:2. Doch die Antwort folgte sofort: Jano Karsten traf in der 69. Minute zum 3:1. In der 79. Minute erhöhte Jano Karsten sogar auf 4:1. Die Gäste kämpften sich noch einmal heran. Christian Stenzel erzielte in der 88. Minute das 2:4 und traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:4. Der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr.
SV Eintracht Alt Ruppin II – TSV Wustrau 0:3
Der TSV Wustrau setzte sich souverän durch. Moritz Focke brachte die Gäste in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Moritz Focke mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 42. Minute auf 2:0. Die Entscheidung fiel in der 72. Minute, als Jamie Nick Pöhls das Tor zum 3:0-Endstand erzielte.
SV Prignitz-Maulbeerwalde – SV Eiche 05 Weisen 0:1
Lange sah alles nach einem torlosen Unentschieden aus. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang die Entscheidung. Hannes Haering erzielte in der 90.+4 Minute den Treffer zum 1:0 für den SV Eiche 05 Weisen und sicherte seinem Team damit den Auswärtssieg.
SV Union Neuruppin 1990 – MSV 1919 Neuruppin II 6:1
Mann des Spiels war Markus Filarski. Bereits in der dritten Minute brachte er den SV Union Neuruppin 1990 mit 1:0 in Führung. In der 19. Minute erhöhte er auf 2:0 und machte in der 26. Minute mit dem Treffer zum 3:0 seinen Hattrick perfekt. Auch nach der Pause blieb Markus Filarski treffsicher und erzielte in der 55. Minute das 4:0. Den Ehrentreffer für die Gäste markierte Khaled Abo Samak in der 67. Minute zum 1:4. Robin Schneider stellte in der 72. Minute auf 5:1. Den Endstand von 6:1 besorgte Lukas Kocaoglu in der 77. Minute.
Meyenburger SV Wacker 1922 – Zernitzer SV 1951 5:1
Lange deutete vieles auf einen knappen Erfolg der Gastgeber hin. John Ungnade brachte Meyenburg in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Erst in der 85. Minute gelang Tom Herde der Ausgleich zum 1:1. Danach überschlugen sich die Ereignisse. Eric Roskot traf in der 87. Minute zum 2:1 und erhöhte in der 90. Minute auf 3:1. In der ersten Minute der Nachspielzeit stellte Albert Kautz auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte John Ungnade mit seinem zweiten Treffer des Tages in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 5:1-Endstand.
SV Blumenthal-Grabow – SV 90 Fehrbellin 5:3
Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start. Christian Settgast brachte seine Mannschaft bereits in der vierten Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Bastian Grimmoni verkürzte in der 35. Minute auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel stellte Jannis Krüger in der 58. Minute auf 3:1. Hendrik Gardemin erhöhte sechs Minuten später auf 4:1. Doch Fehrbellin gab sich nicht geschlagen. Jakob Schniedermeier verkürzte in der 75. Minute auf 2:4 und erzielte nur zwei Minuten später sogar das 3:4. Für die endgültige Entscheidung sorgte Mamadou-Saliou Bah, der in der 90. Minute den Treffer zum 5:3-Endstand erzielte.
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SV 90 Pinnow – SC Victoria 1914 Templin II 6:1
Die Gastgeber erwischten einen guten Start. Gunnar Haser brachte den SV 90 Pinnow in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort folgte jedoch sofort: Bereits eine Minute später glich Andre Mützelburg zum 1:1 aus. In der 28. Minute brachte Pascal Küster die Gastgeber erneut in Führung. Lange blieb es beim 2:1, ehe Djibril Badji in der 67. Minute auf 3:1 erhöhte. Ein Eigentor von Andre Mützelburg in der 74. Minute bedeutete das 4:1. Gunnar Haser traf in der 77. Minute zum zweiten Mal und stellte auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte Nick Wagner in der 82. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand.
FSV Rot-Weiß Prenzlau II – SV 1926 Lübbenow 1:8
Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an. Stephan Bethke erzielte bereits in der dritten Minute das 1:0. In der 16. Minute gelang Eric Max Ziese zwar der Ausgleich zum 1:1, doch danach spielte fast nur noch Lübbenow. Kurz vor der Pause brachte Stephan Bethke seine Mannschaft in der 44. Minute wieder mit 2:1 in Führung. In der 50. Minute erhöhte er auf 3:1 und nur drei Minuten später auf 4:1. Damit schnürte er einen Viererpack. Ronny Schultz traf in der 57. Minute zum 5:1. Lukasz Piasecki erhöhte in der 61. Minute auf 6:1. In der 76. Minute verwandelte Alexander Schulz einen Foulelfmeter zum 7:1. Den Endstand stellte ein Eigentor von Julian Jonda in der 79. Minute zum 8:1 her.
SpG Storkow/Vietmannsdorf – SpG Parmen/Fürstenwerder 4:4
Die Gäste gingen früh in Führung. Matthias Dobbert traf in der dritten Minute zum 1:0. Richard Schulz erhöhte in der 14. Minute auf 2:0. David Henke verkürzte in der 23. Minute auf 1:2. Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Mirko Reefschläger in der 73. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Matthias Hein brachte Parmen/Fürstenwerder in der 80. Minute erneut mit 3:2 in Führung. Die Gastgeber schlugen zurück: Mohamed Dahr traf in der 87. Minute zum 3:3. In der 90. Minute schien David Henke mit seinem zweiten Treffer des Tages den Sieg perfekt zu machen und stellte auf 4:3. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit rettete Matthias Hein mit seinem zweiten Treffer das 4:4.
Heinersdorfer SV 1973 – LSV Zichow 5:1
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Iven Bütow die Gastgeber in der 58. Minute mit 1:0 in Führung. Lukas Steinhöfel erhöhte in der 67. Minute auf 2:0. Emil Czech verkürzte in der 76. Minute auf 1:2. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nico Baer stellte in der 78. Minute auf 3:1. Lukas Steinhöfel traf in der 83. Minute erneut zum 4:1. Den Schlusspunkt setzte Nico Lootze in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 5:1-Endstand.
SpG Schwedt/Criewen II – FC Husaria Schwedt 5:3
Bereits in der vierten Minute brachte Markus Heise die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der 15. Minute fiel der Ausgleich zum 1:1 durch einen nicht näher genannten Torschützen. Kurz vor der Pause brachte Dawid Adrian Janczyk den FC Husaria Schwedt in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Martin Oertel in der 60. Minute zum 2:2 aus. Timur Shermadini brachte die Gastgeber in der 64. Minute mit 3:2 in Front. Florian Koch erhöhte in der 78. Minute auf 4:2. In der 89. Minute traf Timur Shermadini erneut zum 5:2. Den Schlusspunkt setzte Adrian Kalitowski, der in der 90. Minute noch auf 3:5 verkürzte.
SpG Vierraden/Gartz – SV Eintracht Göritz 3:0
Die Spielgemeinschaft ging in der 14. Minute durch Maciej Piotr Czyzewski mit 1:0 in Führung. Lange blieb die Partie offen, ehe Justin Popinga in der 71. Minute auf 2:0 erhöhte. Die endgültige Entscheidung fiel in der 83. Minute, als Kacper Zimowski den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte.
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