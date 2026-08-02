SV Union Lohne zahlt Lehrgeld - BW Papenburg kassiert späten K.o.

Der SV Union Lohne ist mit einer 0:4-Niederlage beim SV Bevern in die neue Landesliga-Saison gestartet. Gegen den Mitfavoriten geriet der Aufsteiger durch Treffer von Lasse Härtel (17.) und Matthis Hennig (42.) bereits vor der Pause mit 0:2 in Rückstand.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bevern die spielbestimmende Mannschaft. Härtel erhöhte in der 55. Minute auf 3:0, ehe Dzejlan Fejzic (72.) den Schlusspunkt setzte. Lohne hielt kämpferisch dagegen, blieb offensiv jedoch zu harmlos und musste sich einem insgesamt abgeklärten Gastgeber verdient geschlagen geben.