SV Union Lohne zahlt Lehrgeld - BW Papenburg kassiert späten K.o.

Der SV Union Lohne musste sich zum Landesliga-Auftakt dem Top-Favoriten SV Bevern klar geschlagen geben. Noch bitterer verlief der Start für BW Papenburg: Nach einer starken Aufholjagd in Dinklage kassierten die Emsländer in der Nachspielzeit doch noch den entscheidenden Gegentreffer zum 2:3.
Union Lohne startet mit Niederlage in die Landesliga
Der SV Union Lohne ist mit einer 0:4-Niederlage beim SV Bevern in die neue Landesliga-Saison gestartet. Gegen den Mitfavoriten geriet der Aufsteiger durch Treffer von Lasse Härtel (17.) und Matthis Hennig (42.) bereits vor der Pause mit 0:2 in Rückstand.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bevern die spielbestimmende Mannschaft. Härtel erhöhte in der 55. Minute auf 3:0, ehe Dzejlan Fejzic (72.) den Schlusspunkt setzte. Lohne hielt kämpferisch dagegen, blieb offensiv jedoch zu harmlos und musste sich einem insgesamt abgeklärten Gastgeber verdient geschlagen geben.
Später Dämpfer: BW Papenburg verliert trotz Aufholjagd
Der SC Blau-Weiß Papenburg hat zum Landesliga-Auftakt eine bittere 2:3-Niederlage beim TV Dinklage hinnehmen müssen. Die Gastgeber legten durch Franz Georg Große Klönne (29.) und Johannes Pille (34.) eine 2:0-Führung vor.
In der Schlussphase kämpfte sich Papenburg eindrucksvoll zurück. Keno Buß verkürzte per Foulelfmeter auf 1:2 (80.), ehe Joker Jörn Grosch in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleich erzielte (90.+2). Die Freude währte allerdings nur wenige Sekunden: Im direkten Gegenzug traf Jan-Luca Leson zum 3:2-Sieg für den TV Dinklage (90.+3) und besiegelte die unglückliche Auftaktniederlage der Emsländer.
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