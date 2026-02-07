SV Union Lohne verpflichtet Louis Hebbelmann von G. B. · Heute, 12:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Union Lohne

Der SV Union Lohne treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit voran und sichert sich mit Louis Hebbelmann einen erfahrenen Mittelfeldspieler. Der 27-Jährige wechselt im Sommer von Eintracht Nordhorn zu den Eisernen.

Erfahrung aus Oberliga und Nachwuchsbereich Hebbelmann bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit nach Lohne. Über 50 Einsätze absolvierte er in der Oberliga für die U23 des SV Meppen, zudem spielte er in der A-Jugend-Regionalliga ebenfalls für den SVM. Ausgebildet wurde der Mittelfeldspieler bei seinem Heimatverein SV Langen an der A31.

Führungsspieler für das zentrale Mittelfeld Im zentralen Mittelfeld beheimatet, fühlt sich Hebbelmann sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achterposition wohl. Künftig soll er das Spiel der Lohner strukturieren und lenken. Nach einer Knieverletzung im Spätsommer ist der 27-Jährige mittlerweile wieder einsatzfähig und wird in der laufenden Saison noch Einsätze für Eintracht Nordhorn absolvieren.

Unions sportlicher Leiter Hardy Stricker erklärt, dass der Kontakt bereits seit rund einem Jahr bestehe. In zahlreichen offenen Gesprächen sei schnell deutlich geworden, dass Hebbelmann mit Torgefahr, Erfahrung, Spielintelligenz und Führungsqualität hervorragend passe. Er solle die Mannschaft auf und neben dem Platz führen und weiterentwickeln – ein absoluter Wunschspieler. Nach den eigenen Talenten Phil Foppe und Hannes Pollmann ist Hebbelmann – nach Nico Buss und Joshua Siemoneit, der dritte externe Neuzugang der Eisernen für die kommende Spielzeit. Hebbelmann, der mit seiner Freundin in Meppen lebt, soll den Verein dabei unterstützen, die sportlichen Ziele zu erreichen.