SV Union Lohne unterliegt der U23 vom SC Spelle-Venhaus

Unsere erste Fussball Seniorenmannschaft hat das erwartet schwere Auswärtsspiel bei der U23 des SC Spelle Venhaus mit 2:1 (1:1) verloren.

Bereits im ersten Spielabschnitt gingen die Gastgeber durch Markus Egbers in Führung (18‘). Spielertrainer Brode egalisierte die Führung der Hausherren noch vor dem Halbzeitpfiff (26’). Unsere Mannschaft, die auf die Stammkräfte Christian Stover und Lukas Niehof verzichten musste, kassierte Mitte der zweiten Spielhälfte durch einen Distanzschuss von Cedric Liebtrau den erneuten Rückstand (70‘) und ließ beste Chancen zum Ausgleich liegen. Dennis Tengen schoss in der Schlussphase einen berechtigen Foulelfmeter am Speller Gehäuse vorbei (85‘).