SV Union Lohne setzt sich eindrucksvoll gegen Altenlingen durch Union gewinnt Spitzenspiel mit 4:1 von Gerry Grave · Heute, 01:50 Uhr · 0 Leser

Was für ein Fußballabend in Lohne! Vor ,,ausverkauftem Haus” – stolze 1.510 Zuschauer sorgten für eine grandiose Atmosphäre im Stadion – trafen die beiden Topteams der Bezirksliga Weser-Ems 3 aufeinander: Tabellenführer SV Union Lohne empfing den Tabelenzweiten, den ASV Altenlingen. Ein Duell, das Spannung und Emotion pur versprach – und genau das lieferte es auch.

Komfortabele Führung



Schon von Beginn an zeigte Lohne, dass sie die drei Punkte unbedingt behalten wollten. Der ASV Altenlingen startete zwar ordentlich, doch nach etwas mehr als einem Viertel der Spielzeit gerieten sie früh ins Hintertreffen. Dabei spielte vor allem Dennis Brode, mit seinen 45 Jahren noch immer in herausragender Form, eine wichtige Rolle. Sein präziser Doppelpass mit Lucas Grau führte zu einem sehenswerten Treffer, der die Gastgeber erstmals jubeln ließ.

Der SV Union Lohne hatte das Geschehen fest im Griff und erhöhte den Druck kontinuierlich. Der zweite Treffer schien nur eine Frage der Zeit – und tatsächlich rollten Chancen am Fließband. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Rendi Kildau, Lohnes Torjäger und ehemaliger Altenlingen-Spieler, einen schönen Steilpass auf Phil Stricker, der eiskalt verwandelte. Damit stand es zur Pause bereits 2:0 – eine komfortable Führung gegen einen Gegner, der sich nicht kampflos ergeben wollte.

Entscheidung



Die zweite Halbzeit begann mit einem munteren Auftakt des ASV Altenlingen. Vor allem Maximillian Veer, der als Sturmspitze agierte, brachte noch einmal Schwung in die Gäste-Offensive. Mit großem Kampfgeist drängten die Altenlingener auf den Anschlusstreffer, doch die Heimelf ließ sich nicht beirren. Im Gegenteil: Es waren erneut die erfahrenen Lohner, die den entscheidenden Unterschied machten.



Dennis Brode traf in der 66. Minute zum 3:0, nachdem er eine perfekte Flanke von Phil Foppe verwertete. Foppe, der mit seinem Kurzeinsatz glänzte, hätte sogar beinahe mit einem spektakulären Fallrückzieher geglänzt – knapp vorbei! Doch kurz vor Schluss machte er selbst mit dem 4:0 alles klar. Hannes Pollmann spielte hier einen famosen Pass, der die Lohner Offensive endgültig entfachte.