SV Union Lohne schnappt sich Tor-Maschine Nico Buss

– Foto: SV Union Lohne

Der SV Union Lohne hat frühzeitig personell für die kommende Spielzeit nachgelegt und einen Neuzugang für den Offensivbereich präsentiert. Zur neuen Saison wechselt Nico Buss vom Spelle-Venhaus nach Lohne. Der 31-jährige Stürmer bringt reichlich Erfahrung mit und gilt als klassischer Zielspieler. Buss überzeugt vor allem durch seine körperliche Präsenz, sein gutes Kopfballspiel sowie seine Fähigkeit, Bälle festzumachen und Mitspieler einzubinden. In der laufenden Bezirksliga-Saison unterstrich er seine Qualitäten eindrucksvoll: Bis zur Winterpause erzielte er für die zweite Mannschaft aus Spelle elf Treffer.

Die sportliche Leitung der Lohner bewertet den Transfer als gezielte Verstärkung. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten soll Buss insbesondere mit seiner Routine und Führungsqualität eine wichtige Rolle innerhalb der jungen Mannschaft übernehmen und für zusätzliche Stabilität sorgen. Auch aus Trainersicht passt das Profil des Angreifers in die Planungen. Cheftrainer Brode sieht in Buss einen wichtigen Baustein für die weitere sportliche Entwicklung und die angestrebte Konstanz in der Offensive.