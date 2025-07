SV Union Lohne mit Doppelbelastung erfolgreich

Am Freitagabend empfing unsere Erste Mannschaft auf Platz 3 den Bezirksligisten Vorwärts Epe. Vor rund 50 Zuschauern setzte sich das Team, betreut von Trainer Brode, mit 1:0 durch.

In einem chancenarmen ersten Durchgang brachte Dennis Brode unsere Farben Mitte der Halbzeit mit einem überlegten Heber in Führung. Beide Mannschaften zeigten, dass sie sich noch mitten in der Vorbereitung befinden – die Trainingsbelastung der Woche war deutlich zu erkennen.

Unterm Strich war es ein gelungener Test unter idealen Bedingungen.

Samstag-Derby beim ASV Altenlingen – 5:0-Kantersieg

Keine 24 Stunden später stand bereits der nächste Härtetest an: Unsere Erste gastierte am Samstagnachmittag beim Nachbarn ASV Altenlingen – und zeigte vor 70 Zuschauern eine beeindruckende Leistung.

Von Beginn an präsentierte sich das Team hellwach, zweikampfstark und spielstark. Mit gutem Aufbauspiel und viel Laufbereitschaft erarbeitete man sich zur Halbzeit eine hochverdiente 3:0-Führung. Von Müdigkeit nach dem Spiel am Vortag war nichts zu sehen.

Auch im zweiten Durchgang blieb Union das klar bessere Team und erhöhte den Spielstand souverän auf 5:0. (Tore: D. Brink, Speer, Kettler, Kamp, Grau)

Besonders erfreulich: Die Neuzugänge Elias Speer, Luca Grau sowie Eigengewächs Paulo Giese überzeugten mit starken Auftritten. Giese unterstrich dabei seine positive Entwicklung mit einer engagierten Vorstellung.

Co-Trainer Tengen, der urlaubsbedingt Cheftrainer Brode vertrat und selbst verletzungsbedingt noch pausiert, zeigte sich hochzufrieden:

„Die Jungs haben gut gearbeitet. So kann es weitergehen! Jetzt freuen wir uns auf den freien Sonntag.“

Ausblick:

Das nächste Testspiel steht bereits vor der Tür:

🗓 Mittwoch, 16.07.

📍 Auswärts bei Eintracht Nordhorn

⏰ Anstoß: 19:30 Uhr

Wir freuen uns auf eure Unterstützung!