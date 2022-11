SV Union Lohne erwartet den SV Langen Heute unter Flutlicht an der Jahnstrasse

⚽️FUSSBALL: Erste empfängt heute SV Langen

In der Fußball Bezirksliga empfängt unsere Erste Mannschaft heute Abend um 20:15 Uhr den SV Langen im Stadion an der Jahnstraße in Lohne. Bereits um 19:30 Uhr wird das Bezirksligaspiel unserer A-Jugend gegen die JSG Teglingen/Meppen/Schwefingen angepfiffen. Kommt vorbei!

Quelle: Facebook SV Union Lohne