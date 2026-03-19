SV Union gewinnt Salzgitterduell gegen KSV Vahdet

Von Beginn an war die Marschroute der Gastgeber klar erkennbar: frühes Pressing, hohe Intensität, klare Spielkontrolle. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich Union mehrere hochkarätige Möglichkeiten, doch die Effizienz ließ zunächst zu wünschen übrig. Vahdet, tief stehend und auf Umschaltmomente bedacht, verteidigte leidenschaftlich und hätte beinahe selbst zugeschlagen. Nach einer Ecke klärte die Union-Defensive in höchster Not auf der Linie.

So blieb es zur Pause bei einem aus Sicht der Gäste schmeichelhaften 0:0.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild kurzzeitig. Vahdet fand besser ins Spiel, setzte Union unter Druck und zwang die Hausherren zu einer geschlossenen Defensivleistung. Doch genau in dieser Phase bewies Trainer Lars Freytag ein glückliches Händchen: Die Einwechslung von Yakuba Cisse brachte frischen Wind und sollte sich als spielentscheidend erweisen.

In der 74. Minute war es schließlich soweit: Nach einer präzisen Hereingabe von Cisse vollendete Jan Jaczak zur überfälligen Führung. Nur drei Minuten später legte derselbe Spieler nach, diesmal per sicher verwandeltem Foulelfmeter, den Marvin Malandrino zuvor stark herausgeholt hatte.

Der Widerstand der Gäste war damit gebrochen. Union nutzte die sich bietenden Räume konsequent: In der 81. Minute setzte erneut Cisse mit einer maßgeschneiderten Flanke den Schlusspunkt, den Malandrino zum 3:0-Endstand verwertete.

Mit diesem Sieg festigt der SV Union Salzgitter seinen Platz im oberen Tabellendrittel und bleibt im engen Rennen um die Spitzenplätze auf Tuchfühlung. Der KSV Vahdet Salzgitter hingegen verharrt im Mittelfeld, nach einer engagierten Leistung, die jedoch ohne Ertrag blieb.

Am Ende steht ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt: lange offen, dann klar entschieden. Ein Derby, das vor allem eines zeigte – Beharrlichkeit zahlt sich aus.