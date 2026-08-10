SV und RW Bad Tölz gründen Spielgemeinschaft – 30 Kicker im Training Fußball in Bad Tölz von Ewald Scheitterer · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser

In der Kreisklasse und in der A-Klasse möchten die Fußballer der neuen SG SV/RW Bad Tölz ihre Kräfte bündeln: (vo., v. li.) Vito Caggiano, Samir Bochnig, Patrick Eurich, Max Stern, Florian Schuster, Magnus Müller, Fabian Metzger, Geder Korte Voigt, Max Hollmann, Adrian Kabashi, Deniz Cakir, Oliver Wegner, Jonas Fottner, Manuel Bähr, Moriz Hohenreiter, (2. Reihe, v.li.:) Josef Haslinger, Ali Haydar, Max Petersen, Lukas Kiening, Gregor Schmid, Tobias Weber, Kevin Binder, Hüseyin Kocyigit, Niklas Kottmair, Alan Hassan, Tobias Machka, Bernd Seestaller, Nicolai Wächter, Max Geisler, (3. Reihe, v.li.:) Ardian Geci, Moritz Rinshofer, Adrian Ackermann, Georg Bergkofer, Benedikt Ertl, Philipp Leitner, Muhammed Budak, Dennis Bimmel, Johannes Waldherr, Kristian Lozancic, Riccardo Moliterno, Christian Heidt, Jonas Lützel, Christian Baumgärtner, Lukas Winschel, (4. Reihe, v.li.:) Marius Scurtu (Torwart-Trainer), Ernst Feil (Betreuer), Jan Scheffel (Torwarttrainer), Thomas Gärner (Headcoach), Martin Schmidt (Trainer A-Klasse), Dominik Hiederer (Co-Trainer, Kreisklasse) und Benedikt Sachs (RW-Abteilungsleiter). Es fehlen Simon Gramüller, Sebastian Horwath, Tobias Maier, Christian Thiel, Jonas Trautwein, Fynn Stöcker, Josef Haslinger und Johannes Wittmann. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Die Fußballer von SV und RW Bad Tölz haben den Zusammenschluss zur Spielgemeinschaft erzwungen. Headcoach trainiert 30 Spieler für beide Teams.

Die Tölzer Fußballkräfte bündeln und höherklassig spielen – dieser Gedanke ist schon weit über ein Jahrzehnt alt. Bislang scheiterte dieses Vorhaben an den Hardlinern seitens des SV und des Rot-Weiß Bad Tölz. Doch nun erzwangen die aktiven Kicker, vor allem unter dem Eindruck, dass beide Vereine kaum mehr eine konkurrenzfähige Mannschaft in naher Zukunft in den Spielbetrieb würden entsenden können, den Zusammenschluss zu einer Spielgemeinschaft (SG) SV/RW Bad Tölz. Dabei wird die Erste Mannschaft (SG I) unter der Federführung des SV in der Kreisklasse 2 antreten, die Zweite Mannschaft (SG II) unter der Federführung von RW in der A-Klasse 4. „Auf einmal habe ich so viele Spieler, die mittrainieren wollen. Da muss ich mich auch etwas umstellen. Aber es macht insgesamt schon Spaß und die meisten ziehen auch gut mit“, so die ersten Eindrücke von Headcoach Thomas Gärner. Es kämen um die 30 Fußballer für beide Teams jedes Mal ins Training. „Was ich bislang gesehen habe, stimmt mich schon zuversichtlicher als noch im Vorjahr beim SV“, sagt der 51-Jährige, der von Dominik Hiederer unterstützt wird. Für das Training der SG II ist Martin Schmidt zuständig, der in der Vorsaison noch bei der SG Reisach tätig war.

SV und RW Bad Tölz gründen eine Spielgemeinschaft – Ziel ist der Klassenerhalt Es wird aktuell abwechselnd an der Kohlstattstraße und auf der Flinthöhe trainiert , und dieser Wechsel ist auch im Punktspielbetrieb vorgesehen. Um das ganze Drumherum der SGs wird sich in erster Linie ein sechsköpfiges Gremium kümmern. Hier ist der SV durch Hans Adlwarth, Jan Scheffel und Willi Herz vertreten, während für die Rot-Weißen Benedikt Sachs, Marinus Estner und Manuel Lienert hier mitwirken. Die ersten Eindrücke von Gärner sind sowohl in Sachen Vorstellung als auch seitens der Ergebnisse durchaus positiv. Vor allem freut er sich über den großen Kader: „Da gibt‘s dann auch keine Probleme, wenn der eine oder andere ausfällt.“ So sei es für einen Trainer ja fast schon die Idealvorstellung, wenn es für nahezu jede Position mehrere Bewerber gebe, die dann auch im Training entsprechend Gas geben.