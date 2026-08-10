SV und RW Bad Tölz gründen Spielgemeinschaft – 30 Kicker im Training

Die Fußballer von SV und RW Bad Tölz haben den Zusammenschluss zur Spielgemeinschaft erzwungen. Headcoach trainiert 30 Spieler für beide Teams.
Die Tölzer Fußballkräfte bündeln und höherklassig spielen – dieser Gedanke ist schon weit über ein Jahrzehnt alt. Bislang scheiterte dieses Vorhaben an den Hardlinern seitens des SV und des Rot-Weiß Bad Tölz. Doch nun erzwangen die aktiven Kicker, vor allem unter dem Eindruck, dass beide Vereine kaum mehr eine konkurrenzfähige Mannschaft in naher Zukunft in den Spielbetrieb würden entsenden können, den Zusammenschluss zu einer Spielgemeinschaft (SG) SV/RW Bad Tölz. Dabei wird die Erste Mannschaft (SG I) unter der Federführung des SV in der Kreisklasse 2 antreten, die Zweite Mannschaft (SG II) unter der Federführung von RW in der A-Klasse 4.
„Auf einmal habe ich so viele Spieler, die mittrainieren wollen. Da muss ich mich auch etwas umstellen. Aber es macht insgesamt schon Spaß und die meisten ziehen auch gut mit“, so die ersten Eindrücke von Headcoach Thomas Gärner. Es kämen um die 30 Fußballer für beide Teams jedes Mal ins Training. „Was ich bislang gesehen habe, stimmt mich schon zuversichtlicher als noch im Vorjahr beim SV“, sagt der 51-Jährige, der von Dominik Hiederer unterstützt wird. Für das Training der SG II ist Martin Schmidt zuständig, der in der Vorsaison noch bei der SG Reisach tätig war.
Es wird aktuell abwechselnd an der Kohlstattstraße und auf der Flinthöhe trainiert , und dieser Wechsel ist auch im Punktspielbetrieb vorgesehen. Um das ganze Drumherum der SGs wird sich in erster Linie ein sechsköpfiges Gremium kümmern. Hier ist der SV durch Hans Adlwarth, Jan Scheffel und Willi Herz vertreten, während für die Rot-Weißen Benedikt Sachs, Marinus Estner und Manuel Lienert hier mitwirken.
Die ersten Eindrücke von Gärner sind sowohl in Sachen Vorstellung als auch seitens der Ergebnisse durchaus positiv. Vor allem freut er sich über den großen Kader: „Da gibt‘s dann auch keine Probleme, wenn der eine oder andere ausfällt.“ So sei es für einen Trainer ja fast schon die Idealvorstellung, wenn es für nahezu jede Position mehrere Bewerber gebe, die dann auch im Training entsprechend Gas geben.
In der Vorbereitung verlor die SG in Bad Heilbrunn mit 1:5, gewann jedoch gegen Kreisklassist Eurasburg (2:1) und A-Klassist Hartpenning (4:3). Die Liga selbst sieht der Coach als „relativ ausgeglichen“ an, wobei er bislang keinen echten Favoriten ausgemacht hat: „Höchstens die SG Gaißach-Wackersberg, die in der Vorsaison noch knapp an den Aufstiegsplätzen gescheitert ist.“
Er hofft natürlich, dass möglichst viele Kicker auch bei der Stange bleiben werden, wenn beim offiziellen Start erst einmal die Aufteilung in Erste und Zweite Mannschaft erfolgt ist. Natürlich ist Gärner klar, dass die SG nicht automatisch bedeutet, dass man um die vorderen Tabellenplätze mitspielen wird. So formuliert er auch sein erstes Saisonziel ziemlich vorsichtig: „Auf jeden Fall möchte ich heuer nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“