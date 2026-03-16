SV Uffing verliert verdient gegen die SG Antdorf/Iffeldorf: „Pleite zum richtigen Zeitpunkt“

Autsch, das tut weh: Martin Flöß und seine Uffinger straucheln gegen giftige Antdorfer und Iffeldorfer. – Foto: Halmel

Früh wollten die Uffinger Fußballer ihren Gegner auf schwierigem Geläuf unter Druck setzen und so zu Fehlern zwingen. Gesagt, getan: Nach nur acht Minuten nutzte Martin Flöß einen Fehler im Aufbauspiel aus und sorgte mit einem sehenswerten Heber für die Führung der Gastgeber.

Der SV Uffing kann also doch noch auf heimischem Rasen verlieren. Im Aufstiegskampf setzte es gegen Mitkonkurrenten SG Antdorf/Iffeldorf eine bittere 1:3-Niederlage. Es war die erste an der Rigistraße in dieser Kreisklassensaison – nach zuvor acht Siegen in Serie. „Das ist verdient, wir waren zu schlecht“, konstatiert Trainer Sebastian Graf. Und das, obwohl zu Beginn eigentlich alles nach Plan verlief.

Uffing lässt Antdorf/Iffeldorf ins Spiel kommen

Doch dann folgte der Bruch im Spiel des Spitzenreiters. Die Gäste kauften ihm von Minute zu Minute mehr den Schneid ab, gewannen fast alle wichtigen Zweikämpfe. „Wir haben den Gegner wieder total reinkommen lassen.“ Die logische Konsequenz: der Ausgleich nach einer Ecke. Es kam noch dicker für den SVU: Nach einer weiteren Standardsituation drehte die Spielgemeinschaft noch vor dem Halbzeitpfiff die Partie gänzlich.

Die Uffinger versuchten sich in der Folge, mit langen Bällen wieder in die Partie zu arbeiten – und stellten in der Schlussphase sogar auf eine Dreierkette um. Doch auch die Brechstange half an diesem Tag nichts. Die Gäste machten in der 83. Minute mit einem Konter alles klar. Da spielte es auch keine Rolle mehr, dass sich die Spielgemeinschaft in der Folge zwei Gelb-Rote Karten abholte. „Ich glaube, die Pleite kam jetzt zum richtigen Zeitpunkt“, urteilt Graf. „Den Warnschuss müssen wir annehmen. 95 Prozent reichen einfach nicht.“ (dk)