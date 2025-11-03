SV Uffing verliert und verpasst Tabellenführung: „Solche Spiele werden immer wieder mal vorkommen“

Der SV Uffing hat die Chance auf Tabellenplatz eins der Kreisklasse verpasst. Am Donnerstagabend hätte er sie beim TSV Erling-Andechs ergreifen können. Nicht jedoch mit einer 0:1-Niederlage. Es war die vierte der Saison. Natürlich wurmt sie die Mannschaft, vor allem, weil sie unnötig war, sagt Sebastian Graf. Dennoch zeigt sich der Fußballtrainer recht zufrieden.

Ein bissiges Team sah er. „Bis zum Strafraum haben wir ein tolles Spiel abgeliefert. Leider hat der letzte Pass oft nicht gepasst.“ Genau deshalb hatte er sich zunächst so vehement geweigert, die Favoritenrolle anzunehmen. „Wir sind noch nicht so stabil. Deswegen werden solche Spiele auch immer wieder mal vorkommen.“

Dass Moritz Winkler und Felix Hoffmann gefehlt haben, sieht er gar nicht als Hauptproblem. „Klar heben die beiden unser Niveau und können den Unterschied machen. Aber die Jungs haben ihre Sache auch so echt gut gemacht.“ Bis auf das Toreschießen. Das gelang nur den Gastgebern. Bezeichnenderweise aus einem Standard heraus, als ein Freistoß wenige Minuten vor dem Spielende in den Strafraum segelte und Ludwig Metz per Kopf erfolgreich war.