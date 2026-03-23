SV Uffing verliert trotz Druck gegen Raisting: „Von vorne bis hinten ein Kacktor“

Der SV Uffing hatte viele Chancen, doch die Tore fielen auf der anderen Seite. Ein „Kacktor" besiegelte die zweite Heimniederlage hintereinander.
Es gab auch positive Dinge diesem Nachmittag abzugewinnen. Felix Hoffmann lief zum Beispiel wieder auf. Ihren Top-Stürmer hatten die Uffinger zuletzt geschont. Sein Knie machte Faxen. „Schön, dass es hält“, sagt Trainer Sebastian Graf. Auch die spielerische Anlage sieht er langsam aufs Niveau der Vorrunde zusteuern. „Kein schlechtes Spiel“, findet der Trainer. Aber das Ergebnis offenbarte eine weitere Heim-Niederlage, die zweite hintereinander, dieses Mal 0:2 gegen Raisting II.
Zu ärgern galt sich am Samstag über die eigene Nachlässigkeit. Einmal bei den Gelegenheiten, die sich für SVU-Fußballer ergaben. „Wir kriegen sie nicht in eine Bude übersetzt“, klagt Sebastian Graf. Er spricht vor allem die Druckphase zum Start der zweiten Halbzeit an, als sie die Raistinger für 20 Minuten in den eigenen Strafraum pressten, aber daraus nicht mehr machten. Stattdessen fiel zum Übel des SVU ein Tor für die Gäste, das die Uffinger gütig mitproduzierten. Eine Abwehraktion hätten sie eigentlich über die Außen zu Ende bringen sollen, wie man das seit Jugendtagen an predigt.
Stattdessen durfte der Gegner gen Zentrum ziehen, im Strafraum verloren die Uffinger noch diverse wichtige Zweikämpfe, eher der Ball „mit gefühlt fünf Stundenkilometern“ ins Tor purzelte. „Von vorne bis hinten ein Kacktor.“ Es zählte trotzdem. Wenig später kam ein zweiter Treffer hinzu, bei dem Ludwig Huber die zentrale Figur war. Wohl dem, der einen früheren Bayernliga-Torjäger als Stabilisator im Angriff hat. Mit seinen über 1,90 Metern sucht ihn der SVR als Ballverteiler für seine schnellen Flügel. Huber legte für Justin Steeg auf – und die Partie war entschieden.