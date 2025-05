SV Uffing unterliegt Ex-Coach Neumeier ohne Torschuss

Florian Neuner ist ein Trainer, der sich sehr gerne in den Grenzbereichen bewegt und sich in Superlativen äußert. Nach der Vorrundenpleite in Pöcking stand er da wie ein geprügelter Hund und sagte: „Wenn wir so weitermachen, steigen wir ab.“

Zuletzt schwärmte er dann immer wieder von den Auftritten seines SV Uffing in der Fußball-Kreisklasse, ehe er jetzt wieder einen Gesichtsausdruck wie bei drei Tage Regenwetter aufsetzte. „Wir haben die erste Halbzeit mal komplett verschlafen. Ich war in der Pause echt zuwider und bin bisserl lauter geworden.“ Nützte nichts, der SVU verlor das Heimspiel gegen Benediktbeuern mit 0:2.

Zum Seitenwechsel lagen die Gastgeber mit 0:1 im Rückstand. Nach einer guten halben Stunde stand Karim Teufel am langen Pfosten goldrichtig und drückte das Leder nach einer Ecke aus kurzer Distanz mit der Stirn über die Linie. Abschnitt zwei wurde aus Sicht der Platzherren etwas besser, aber so richtig in die Partie fanden sie nie. Knapp wurde es einmal, als es Martin Flöß nach einem abgewehrten Angriff auf Höhe der Strafraumlinie per Direktabnahme versuchte. Aber er traf das Leder ein wenig zu sehr mit der Außenseite, wodurch der Ball am langen Pfosten vorbeirauschte.