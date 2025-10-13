SV Uffing schießt Feldafing ab – „20 Minuten wie Fahnenstangen“ kosten SG fünf Gegentore

Mit sieben Treffern setzt sich der SV Uffing gegen den TSV Feldafing durch. Bei der SG Oberau/Farchant funktioniert anfangs gegen Penzberg Nichts.

Immer wieder schlug der Ball ein. Siebenmal durfte der SV Uffing daheim jubeln. Nur zweimal der TSV Feldafing. Ein Verlauf ganz nach Gusto von Trainer Sebastian Graf. Zumal sich sein Team überaus torhungrig zeigte. „Mir hat gefallen, dass wir auch nach unserer deutlichen Führung weitergemacht haben.“ Überbewerten will er den Sieg aber nicht.

Dabei deutete anfangs nichts auf ein Schützenfest hin. Zwar boten sich für den SV stets Chancen, doch ging das Team zu fahrlässig damit um. Und die Gäste? Sie wirkten blass. Kurz vor der Halbzeit zappelte das Leder dann doch noch im TSV-Netz. Felix Hoffmann verlor den Ball im Mittelfeld, erkämpfte ihn sich aber zurück. Querpass zu Moritz Winkler am langen Pfosten – drin war das Ding.

Treffer zwei ließ nach der Pause nicht lange auf sich warten. Das Muster – ähnlich: wieder quer, diesmal zu Müller, der das Ergebnis hochschraubte. Es lief für den SV. Trotz Anschlusstreffer: Nach weitem Ball von Maximilian Czerny spitzelte Leonard Jakob ihn ins Gehäuse. Uffings Antwort dauerte nicht lang. Leo Rathgeb und Hoffmann machten innerhalb von zwei Minuten den Deckel drauf.

Und nachdem es mit den Querpässen so gut klappte, behielten die Platzherren dieses Muster bei – Müller traf. Reising nutzte dann eine Unachtsamkeit von TSV-Keeper Adrijan Limoni. Den Schlusspunkt setzte nochmals Müller. Fast schon eine Randnotiz: das zweite TSV-Tor durch Jakob Dreesen. (ak)

SG Oberau/Farchant kassiert in Schwächephase fünf Gegentore

Mag ja sein, dass die Penzberger als Favoriten in diese Partie gegangen waren. Aber so untergehen? Nein, das hätte wahrlich nicht sein müssen, stellt Jan Tischer klar. „Aber was wollen wir erwarten, wenn wir etwa 20 Minuten lang auf dem Platz stehen wie Fahnenstangen und in keinen Zweikampf gehen?“ Keine Zweifel: Der Trainer der SG Oberau/Farchant war bedient nach dem Auftreten seiner Elf. Zumindest mit dem Auftreten in Halbzeit eins. Fünf Gegentore kassierte die Mannschaft zu Hause innerhalb von zwölf Minuten. Weil sie zuschaute. „Die Penzberger haben gar nicht gewusst, warum sie so viele Tore geschossen haben.“