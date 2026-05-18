SV Uffing kassiert achte Niederlage in 2026 – und sehnt Saisonende herbei

In diesem Jahr läuft es bisher nicht für den SV Uffing. – Foto: Tamara Rabuser

In Uffing freuen sie sich auf die Zeit nach dem 30. Mai. Dann, wenn das letzte Spiel der Kreisklassen-Saison abgepfiffen wurde. Denn, so weit ist die Erkenntnis mittlerweile gereift, dieses Frühjahr ist nicht das des SVU und wird es auch nicht mehr werden. „Vier Wochen fußballfreie Zeit tun da bestimmt mal gut“, gesteht Coach Sebastian Graf nach der 1:4-Pleite beim TSV Feldafing, der achten Niederlage in 2026.

Sie wollten sich gut verkaufen, gerade, weil die Gastgeber noch mitten im Abstiegskampf stecken. Feldafing hatte aber dennoch leichtes Spiel, sich von der gefährlichen Zone auf fünf Punkte zu distanzieren. Angesichts des Pausenstandes von 3:0 sprach Graf von einer „Null-Leistung“ seiner Uffinger. Zunächst noch gut reingekommen, veränderte ein Zweikampf alles. Graf bedauerte, dass kein Pfiff ertönte, und drei Pässe später schlug es erstmals im SVU-Kasten ein. Das geschah in Minute sieben. In Minute zehn folgte der zweite Streich von Mathis Hofmann, kurz vor dem Seitenwechsel setzte es noch das dritte Gegentor. Fertig war im Grunde die Partie.