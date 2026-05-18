SV Uffing kassiert achte Niederlage in 2026 – und sehnt Saisonende herbei

Der SV Uffing verliert beim TSV Feldafing mit 1:4. Coach Sebastian Graf spricht von einer „Null-Leistung" seiner Mannschaft.
In Uffing freuen sie sich auf die Zeit nach dem 30. Mai. Dann, wenn das letzte Spiel der Kreisklassen-Saison abgepfiffen wurde. Denn, so weit ist die Erkenntnis mittlerweile gereift, dieses Frühjahr ist nicht das des SVU und wird es auch nicht mehr werden. „Vier Wochen fußballfreie Zeit tun da bestimmt mal gut“, gesteht Coach Sebastian Graf nach der 1:4-Pleite beim TSV Feldafing, der achten Niederlage in 2026.
Sie wollten sich gut verkaufen, gerade, weil die Gastgeber noch mitten im Abstiegskampf stecken. Feldafing hatte aber dennoch leichtes Spiel, sich von der gefährlichen Zone auf fünf Punkte zu distanzieren. Angesichts des Pausenstandes von 3:0 sprach Graf von einer „Null-Leistung“ seiner Uffinger. Zunächst noch gut reingekommen, veränderte ein Zweikampf alles. Graf bedauerte, dass kein Pfiff ertönte, und drei Pässe später schlug es erstmals im SVU-Kasten ein. Das geschah in Minute sieben. In Minute zehn folgte der zweite Streich von Mathis Hofmann, kurz vor dem Seitenwechsel setzte es noch das dritte Gegentor. Fertig war im Grunde die Partie.
Der Coach klagt, seine Mannen hätten im Frühjahr das Laufen und das Fußballspielen verlernt, dadurch sämtliches Selbstvertrauen verloren. Wie? Das weiß niemand, zumindest Graf nicht: „Wo auch immer der Wurm ist, er will auf jeden Fall nicht raus.“ Er hat sich irgendwo im SVU fest verankert. Den lockerte auch der Anschlusstreffer von Dominik Strauß nicht. Stattdessen setzte es noch Gegentor Nummer vier. Grafs einziger Wunsch für die nächste Partie gegen Ligaprimus SG Starnberg/Söcking: „Nur nicht abschlachten lassen.“