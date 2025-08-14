SV Uffing III fegt VTA Garmisch-Partenkirchen II mit 11:2 vom Platz

Der zweite Spieltag bot viele Tore und spannende Partien. Besonders der SV Uffing III beeindruckte mit einem zweistelligen Sieg. Die SF Bichl II bleiben nach einem dramatischen Comeback an der Tabellenspitze, während die DJK Penzberg weiter auf die ersten Punkte wartet.
Tore: Niklas Lory (2.), Kilian Beuting (28.), Josef Behm (32.), Hannes Pöll (62.), Fredereck Thelen (88.)
Die SF Bichl II bewiesen Moral und drehten einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Nach der frühen Führung durch Niklas Lory und Kilian Beuting für Hungerbach, brachte Josef Behm sein Team zurück ins Spiel. Hannes Pöll glich aus, bevor Fredereck Thelen kurz vor Schluss den Sieg perfekt machte.
Neuer Tabellenplatz: SF Bichl II – Platz 1, SG Hungerbach III – Platz 8
Fazit: Ein packendes Spiel, das die SF Bichl II dank großem Kampfgeist für sich entscheiden konnten.
Tore: Tom Dahn (4., 7., 20., 45., 51., 57., 68., 71.), Yalcin Murat (17.), Mert Yozgat (25.), Nico Hautzinger (80.), Moritz Stangl (84., 89.)
Ein Torfestival bot der SV Uffing III. Überragender Akteur war Tom Dahn, der unglaubliche acht Treffer erzielte. Auch Nico Hautzinger und Moritz Stangl trugen sich in die Torschützenliste ein. Die Gäste konnten durch Yalcin Murat und Mert Yozgat nur kurzzeitig für Spannung sorgen.
Neuer Tabellenplatz: SV Uffing III – Platz 3, VTA Garmisch-Partenkirchen II – Platz 13
Fazit: Ein historischer Kantersieg für den SV Uffing III, der seine Offensivstärke eindrucksvoll zur Schau stellte.
Tore: Markus Gottmann (16.), Christian Lantschner (26.), Lucas Ammer (73.)
Die SG SV Söchering / Eberfing II dominierte über weite Strecken das Spiel gegen die DJK Penzberg. Bereits in der 16. Minute erzielte Markus Gottmann das Führungstor, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Christian Lantschner in der 26. Minute. In der zweiten Halbzeit setzte Lucas Ammer den Schlusspunkt mit dem 3:0. Die DJK Penzberg fand selten ins Spiel und blieb ohne nennenswerte Torchancen.
Neuer Tabellenplatz: SG SV Söchering / Eberfing II – Platz 7, DJK Penzberg – Platz 11
Fazit: Ein überzeugender Heimsieg für Söchering/Eberfing II, während Penzberg weiter nach der Form sucht.
Tore: Moritz Keer (12.), Lucas Rannetshauser (31.), Stefan Breundl (77.)
Der SV Unterhausen II setzte sich knapp gegen den FC Mittenwald II durch. Nach Treffern von Moritz Keer und Lucas Rannetshauser sah alles nach einem klaren Sieg aus, doch Stefan Breundl machte das Spiel in der 77. Minute noch einmal spannend. Unterhausen verteidigte den Vorsprung jedoch souverän.
Neuer Tabellenplatz: SV Unterhausen II – Platz 2, FC Mittenwald II – Platz 9
Fazit: Der SV Unterhausen II blieb souverän und sicherte sich den zweiten Sieg in Folge.
Tore: Silvan Zimmermann (12. FE, 54., 90.), Theodor Stadler (36.), Sebastian Piechatzek (40.), Lukas Wagner (86.)
In einem packenden Spiel konnte der ESV Penzberg III ein 2:4-Auswärtssieg feiern. Nachdem Silvan Zimmermann per Elfmeter früh traf, drehten Theodor Stadler und Sebastian Piechatzek das Spiel. Doch erneut war es Zimmermann, der den Ausgleich erzielte, bevor Lukas Wagner und abermals Zimmermann in der Schlussphase den Sieg sicherten.
Neuer Tabellenplatz: FC Seeshaupt II – Platz 10, ESV Penzberg III – Platz 4
Fazit: Trotz einer starken Phase von Seeshaupt drehte ESV Penzberg III das Spiel mit einem starken Finish.