SV Uffing III fegt VTA Garmisch-Partenkirchen II mit 11:2 vom Platz

Tore: Niklas Lory (2.), Kilian Beuting (28.), Josef Behm (32.), Hannes Pöll (62.), Fredereck Thelen (88.)

Die SF Bichl II bewiesen Moral und drehten einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Nach der frühen Führung durch Niklas Lory und Kilian Beuting für Hungerbach, brachte Josef Behm sein Team zurück ins Spiel. Hannes Pöll glich aus, bevor Fredereck Thelen kurz vor Schluss den Sieg perfekt machte.

Neuer Tabellenplatz: SF Bichl II – Platz 1, SG Hungerbach III – Platz 8

Fazit: Ein packendes Spiel, das die SF Bichl II dank großem Kampfgeist für sich entscheiden konnten.