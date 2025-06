SV Uffing fertigt Krün bei Neuner-Ausstand ab

Ein Ausstand für die Ewigkeit für Florian Neuner. Mit so einem Feiertag war nun wirklich nicht zu rechnen in seinem letzten Spiel als Trainer des SV Uffing.

Von der Mannschaft bekam der scheidende Coach ein Trikot mit seinem Spitznamen „Bambi“ sowie ein Foto überreicht. Abteilungsleiter und Spezl Nico Reising hielt eine kleine Rede auf die Uffinger Legende, die sich schon als Fußballer im Verein einen Namen gemacht hat. Am Ende saßen Mannschaft, Trainer, Neuners Eltern und zahlreiche Edelfans lange beisammen. „Das war ein schöner Abschluss“, hält Neuner fest.

So sah’s auch Kollege Stephan Benz. „War ganz nett bei den Uffingern. Das Ergebnis ist bissl blöd, aber letztlich wurscht.“ Lediglich in der ersten Viertelstunde präsentierten sich die Krüner als aufmüpfige Gäste, führten nach einem Treffer von Stefan Kautecky. Danach aber sei seine Mannschaft „qualitativ völlig unterlegen“ gewesen, sagt Benz. Die Uffinger störte das freilich nicht, sie waren froh, dass die Isartaler überhaupt aufkreuzten.

„Respekt, andere sagen ab“, lobt Neuner. Mit dem Hattrick von Leo Rathgeb in Hälfte eins bog die Partie in eine komplett andere Richtung ab. Neuner wechselte munter durch, ermöglichte einigen Spielern aus der zweiten, dritten Reihe lange Einsatzzeiten. Am Ende sah er neun Treffer seiner Uffinger und sagt: „Es hätte noch höher ausfallen können.“